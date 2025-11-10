Air Astana kauft bis zu 15 Boeing 787 Dreamliner

Air Astana und Boeing gaben heute bekannt, dass die kasachische Fluggesellschaft bis zu 15 787 Dreamliner kaufen wird, um ihre Flotte zu vergrößern und zu modernisieren.

Die Vereinbarung über zusätzliche 787-9-Flugzeuge wird es Air Astana ermöglichen, ihren Betrieb auszuweiten und das Flugerlebnis für ihre Passagiere zu verbessern. Wenn die Bestellung abgeschlossen und auf der Website „Orders & Deliveries” von Boeing veröffentlicht ist, wird dies der größte Einzelkauf von Flugzeugen durch Air Astana sein und wird mehr als 20.000 Arbeitsplätze in den USA sichern.

Mit drei weiteren 787-9-Flugzeugen, die über Leasinggeber geliefert werden, wird die 787-Flotte von Air Astana auf bis zu 18 787-9-Flugzeuge anwachsen, um ihre Langstreckenkapazitäten zu stärken.„Air Astana hat sich strategisch dazu verpflichtet, seine Servicekapazitäten von Zentralasien/Kaukasus nach Asien, Europa und dem Rest der Welt in den nächsten zehn Jahren zu steigern, wobei die Ankunft der ersten Boeing 787-9 Dreamliner im nächsten Jahr den Beginn dieser spannenden Entwicklungsphase markiert”, sagte Peter Foster, CEO von Air Astana.

Air Astana betreibt derzeit drei Boeing 767-Großraumjets in einem Streckennetz, das Kasachstan mit Zielen in Europa, Asien und dem Nahen Osten verbindet. Die Fluggesellschaft wird die hocheffiziente 787-9 mit 303 Sitzplätzen einsetzen, um die Kapazität auf ihren bestehenden Strecken zu erhöhen und eine Expansion nach Nordamerika zu ermöglichen.

(red / Air Astana / Boeing)