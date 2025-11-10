Air Astana kauft bis zu 15 Boeing 787 Dreamliner

Die Vereinbarung über zusätzliche 787-9-Flugzeuge wird es Air Astana ermöglichen, ihren Betrieb auszuweiten und das Flugerlebnis für ihre Passagiere zu verbessern. Wenn die Bestellung abgeschlossen und auf der Website „Orders & Deliveries” von Boeing veröffentlicht ist, wird dies der größte Einzelkauf von Flugzeugen durch Air Astana sein und wird mehr als 20.000 Arbeitsplätze in den USA sichern.
Mit drei weiteren 787-9-Flugzeugen, die über Leasinggeber geliefert werden, wird die 787-Flotte von Air Astana auf bis zu 18 787-9-Flugzeuge anwachsen, um ihre Langstreckenkapazitäten zu stärken.„Air Astana hat sich strategisch dazu verpflichtet, seine Servicekapazitäten von Zentralasien/Kaukasus nach Asien, Europa und dem Rest der Welt in den nächsten zehn Jahren zu steigern, wobei die Ankunft der ersten Boeing 787-9 Dreamliner im nächsten Jahr den Beginn dieser spannenden Entwicklungsphase markiert”, sagte Peter Foster, CEO von Air Astana.
Air Astana betreibt derzeit drei Boeing 767-Großraumjets in einem Streckennetz, das Kasachstan mit Zielen in Europa, Asien und dem Nahen Osten verbindet. Die Fluggesellschaft wird die hocheffiziente 787-9 mit 303 Sitzplätzen einsetzen, um die Kapazität auf ihren bestehenden Strecken zu erhöhen und eine Expansion nach Nordamerika zu ermöglichen.
(red / Air Astana / Boeing)