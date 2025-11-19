Air Astana stellt aktuelle Geschäftszahlen vor

Air Astana hat die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie die ersten neun Monate 2025 bekanntgegeben. Kennzeichnend waren eine robuste Performance, starkes Umsatzwachstum und der Ausbau der Kapazität. Das EBITDAR konnte sich dank dynamischer Kapazitätszuweisung und effektivem Yield Management weiter verbessern. Die Nachfrage blieb hoch. Die Kapazität und die Profitabilität wurden jedoch vom unplanmäßigen Ausbau von Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney, von der Schwäche der kasachischen Währung Tenge sowie von zeitweisen Flughafenschließungen beeinflusst.

Der Gesamtumsatz und sonstige Erträge kletterten in den ersten neun Monaten 2025 um 10,1 Prozent auf 1,0968 Milliarden US-Dollar (gleicher Zeitraum 2024: 996,5 Millionen US-Dollar). Dabei stieg die Gesamtanzahl der von der Air Astana Group beförderten Passagiere um 10,5 Prozent auf 7,5 Millionen (2024: 6,8 Millionen). Die Auslastung blieb stabil bei 83 Prozent.

„Wir haben in den ersten neun Monaten 2025 eine starke Leistung gezeigt, den Umsatz um 10,1 Prozent gesteigert sowie das EBITDAR um 3,5 Prozent verbessert“, so Peter Foster, CEO von Air Astana. „Dies gelang uns trotz einiger äußerer Herausforderungen, die sich im dritten Quartal, unserem saisonal stärksten, überproportional auf das Geschäft der Air Astana Group auswirkten. Es ist zwar unerfreulich, dass diese Probleme ausgerechnet während unserer Hochsaison auftraten, doch sind wir ein flexibles Unternehmen, das schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es externen Einflüssen mit Erfolg zu begegnen vermag.“

Alle Einzelheiten zu den jüngsten Geschäftsergebnissen sind unter https://ir.airastana.com zu finden. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es auf www.airastana.com.

(red / Air Astana)