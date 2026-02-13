Air Astana nimmt zusätzliche Verbindung nach Guangzhou auf

Air Astana aus Kasachstan weitert ihr Streckennetz nach Südchina und nimmt ab dem 2. Juni 2026 eine neue Verbindung von der kasachischen Hauptstadt Astana nach Guangzhou auf.

Die Route wird dienstags und donnerstags bedient. Der Abflug erfolgt um 18:45 Uhr mit Ankunft in Guangzhou um 4:30 Uhr Ortszeit am Folgetag. Die Flugzeit beträgt sechs Stunden und 45 Minuten. Der Rückflug startet mittwochs und freitags um 5:45 Uhr und landet um 10:10 Uhr Ortszeit in Astana. Zum Einsatz kommt jeweils ein moderner Airbus A321LR.

Bereits seit März 2025 fliegt Air Astana viermal wöchentlich von der Wirtschaftsmetropole Almaty in die Millionenstadt Guangzhou. Darüber hinaus steuert Air Astana die chinesische Hauptstadt Peking sowie Urumqi im Westen des Landes an. Ende März 2026 folgt zudem eine neue Verbindung zwischen Almaty und Shanghai.

Mit Aufnahme der neuen Strecke stärkt Air Astana die wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Beziehungen zwischen Kasachstan und China und erweitert zugleich die Reise- und Transitmöglichkeiten über die Drehkreuze in Astana und Almaty.

