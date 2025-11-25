AJet fliegt neu von Bremen nach Bodrum

Ab Juni 2026 verbindet die türkische Fluggesellschaft AJet die Hansestadt mit dem Flughafen Bodrum-Milas. AJet - vormals Anadolu Jet - ist eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines.

AJet ist eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines und bringt ab dem 28. Juni 2026 Reisende von Bremen an die Ägäisküste. Jeden Sonntag geht es in knapp drei Stunden in die Türkei – die Flüge sind ab sofort buchbar. „Mit Bodrum haben wir jetzt eine Destination dazu gewonnen, die unser Angebot an türkischen Reisezielen wunderbar ergänzt“, so Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.

Die Türkei als Reiseziel ist allerdings nicht unproblematisch. Menschenrechte und Pressefreiheit werden von der Regierung Erdogan mit Füßen getreten, außerdem gibt es islamistische Tendenzen in dem Land. Antisemitismus grassiert bis in höchste Regierungsspitzen, so empfing Präsident Erdogan beispielsweise Hamas-Terroristen während des Gaza-Krieges, bei dem Israel sich gegen islamischen Terror verteidigen musste und um sein Überleben kämpfte.

(red / BRE)