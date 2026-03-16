Noch mehr Flüge nach Kreta: Airlines bauen Angebot ab Bremen aus

Gleich zwei Airlines bauen das Flugangebot ab Bremen für Kreta aus. Für Reisende aus dem Nordwesten auf die Mittelmeerinsel bietet der Flughafen Bremen gleich mehrere Optionen: Bereits ab dem 18. April 2026 fliegt SundAir jeden Donnerstag und Samstag nach Heraklion. Ab dem 12. Mai 2026 geht es dann zusätzlich auch am Dienstag auf die größte griechische Insel.

Corendon Airlines reagiert ebenfalls auf die starke Nachfrage im Nordwesten für Flüge nach Kreta. In den Herbstferien für Bremen und Niedersachsen bietet die Fluggesellschaft zusätzliche Optionen an: So geht es mit Corendon zwischen dem 7. und 31. Oktober 2026 immer mittwochs und samstags auf die beliebte Insel. Darüber hinaus startet die Fluggesellschaft Freebird ab dem 8. Mai 2026 montags und freitags nach Kreta.

Damit sind es 2026 erstmals drei Airlines, die diese Strecke bedienen. „Noch nie gab es so viele Verbindungen zwischen Bremen und Kreta, wie wir es ab Mai in diesem Jahr erleben werden. Die griechischen Inseln sind nach wie vor ein sehr beliebtes Reiseziel. Und insbesondere Kreta vereint nicht zuletzt aufgrund seiner Größe all das, was einen Griechenland-Urlaub ausmacht: Sonne, Meer und Kultur. Wir freuen uns, dass die Airlines darauf reagieren und ihr Angebot ab Bremen entsprechend ausbauen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.

(red FG / BRE)