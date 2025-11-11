Ein Lockheed C-130 Hercules (68-01609) Transportflugzeug der türkischen Luftwaffe ist in Georgien abgestürzt. An Bord befanden sich 20 Menschen, von denen nach ersten Meldungen niemand überlebt hat. Die Maschine war kurz zuvor in Aserbaidschan gestartet.

Videoaufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie die mindestens zwei Teile zerbrochene Maschine spiralförmig zu Boden stürzt. Die Absturzursache ist unklar. In der Türkei wird allerdings schon jetzt gemutmaßt, dass möglicherweise die russische Luftabwehr das Flugzeug versehentlich abgeschossen haben könnte. Es wäre nicht der erste Vorfall dieser Art. 2014 schoss Russland über der von ihm völkerrechtswidrig besetzten Ostukraine eine Boeing 777 der Malaysia Airlines ab (298 Tote) und am 25. Dezember 2024 wurde Azerbaijan Airlines Flug 8243 versehentlich Opfer der russischen Luftabwehr. Während Russland seine Schuld im Fall der Malaysia Airlines Flug 17 bis heute leugnet, stritt es nach dem Abschuss von Azerbaijan Airlines Flug 8243 seine Verantwortung ebenfalls ab - um sie kürzlich doch einzuräumen.

(red)