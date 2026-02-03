Zuwächse sowohl bei Flugbewegungen als auch Passagierzahlen

Der Flughafen Bremen verzeichnet für das Jahr 2025 mehr Flugbewegungen und mehr Passagiere als in 2024: 1,99 Millionen Fluggäste am Bremen Airport bedeuten ein Plus von 5,6 Prozent. Und auch die Anzahl der Starts und Landungen hat sich mit einer Steigerung um 5,1 Prozent auf 29.883 Bewegungen positiv entwickelt. Ungefähr auf dem Vorjahresniveau bewegt sich die durchschnittliche Sitzplatzauslastung mit 77,4 Prozent. „2025 war ein gutes Jahr. Wir haben erneut an Flughöhe gewonnen – das gilt für die blanken Zahlen und auch für die Infrastruktur und andere Maßnahmen rund um unseren Bremer Flughafen. Für 2026 erhalten wir mehr Kapazitäten und mit Bodrum ein ganz neues Ziel ab Bremen“, sagt Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne.

München bis London: Beliebteste Destinationen befinden sich im In- und Ausland

München und Frankfurt sind die Ziele, die im Jahr 2025 am häufigsten aus der Hansestadt angeflogen wurden: Fast 700.000 Fluggäste waren im vergangenen Jahr zwischen Bremen und den beiden größten deutschen Drehkreuzen unterwegs. Auf Platz 3 bis 5 – und damit die drei beliebtesten Auslandsdestinationen ab Bremen: Palma de Mallorca, das internationale Drehkreuz Amsterdam und London-Stansted. Diese drei Verbindungen wurden in 2025 von rund 600.000 Reisenden aus dem Nordwesten genutzt. Besonders erfreulich bei der Verbindung zwischen Bremen und Mallorca ist die hohe Sitzplatzauslastung von 89 Prozent.

Auf Platz 6 folgt Istanbul. Zählt man aber die Flüge von Turkish Airlines zu einem der weltweit größten internationalen Drehkreuze, dem İstanbul Havalimanı auf der europäischen Seite, und die Pegasus-Verbindungen nach İstanbul Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite zusammen, ergibt sich ein anderes Bild: Dann belegt die Metropole am Bosporus mit über 200.000 Fluggästen ab Bremen im Gesamtranking sogar Platz 4 hinter Mallorca.

Herbstferien beliebteste Reisezeit – mehr Flüge nach Kreta und erstmals nach Bodrum

Der reisestärkste Monat am Flughafen Bremen war im Jahr 2025 der Oktober mit mehr als 207.000 Fluggästen. „Die Herbstferien sind nach wie vor ein entscheidender Faktor in der Urlaubsplanung. Wir freuen uns darüber, dass wir mit vielen Zielen in Spanien und in der Türkei die beliebtesten Destinationen vieler Urlauber und Familien im Angebot haben“, sagt Dr. Marc Cezanne. Spanische Reiseziele ab Bremen sind im aktuellen Flugplan neben Mallorca auch Alicante, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Málaga und Teneriffa. In die Türkei geht es nicht nur auf die europäische und asiatische Seite Istanbuls, sondern zusätzlich auch nach Antalya und Izmir. Und ab Juni 2026 taucht mit Bodrum erstmals das beliebte Ziel an der Türkischen Ägäisküste auf dem Flugplan des Bremen Airport auf. Zusätzlich wird das Angebot für die griechische Mittelmeerinsel Kreta ausgebaut: Corendon Airlines erweitert das bestehende Angebot ab Bremen mit acht zusätzlichen Flügen während der Herbstferien 2026.

Mit einem Umstieg in die Welt: Sechs internationale Drehkreuze verbinden Bremen

Im Gegensatz zu vielen anderen Flughäfen Deutschlands war der Flughafen Bremen im Jahr 2025 nicht von der Reduzierung innerdeutscher Lufthansa-Verbindungen betroffen und nimmt damit eine Sonderstellung ein. Die täglich mehrfachen Flüge zu den Drehkreuzen Frankfurt und München, sowie nach Amsterdam, Istanbul, Wien und Zürich verbinden Bremen mit weltweit über 500 Flugzielen. „Dass ein Flughafen in der Größenordnung Bremens an gleich sechs Drehkreuze angeschlossen ist, gibt Geschäftsreisenden und Urlaubern aus dem Nordwesten die Möglichkeit, mit nur einem Umstieg Reiseziele auf der ganzen Welt zu besuchen“, so Dr. Marc Cezanne.

Insgesamt bewegen sich viele deutsche Flughäfen, insbesondere die großen Airports, noch unter dem „Vor-Corona-Niveau“: Im Vergleich zu 2019 bedeutet das für Bremen aktuell ein Minus von 13,7 Prozent beim Fluggastaufkommen. Kapazitätszuwächse ab Bremen haben die Fluggesellschaften indes für Zadar in Kroatien und Kreta in Griechenland angekündigt. Und Austrian Airlines, die größte Fluggesellschaft Österreichs, wird 2026 erstmals auch in den Sommermonaten viermal pro Woche ab Bremen zum Drehkreuz nach Wien fliegen. Ebenfalls positiv: Während Ryanair das Angebot an anderen deutschen Flughäfen in 2025 massiv gekürzt hat, flog die Low-Cost-Airline ab Bremen das gewohnte Angebot und hat darüber hinaus eine Erweiterung des Sitzplatzkontingentes in 2026 angekündigt.

1,99 Millionen Passagiere (+5,6 Prozent) | Inland: ca. 690.000 / Ausland: ca. 1.300.000

29.883 Flugbewegungen (+ 5,1 Prozent)

Durchschnittliche Auslastung von 77,4 Prozent

Anbindung an sechs internationale Drehkreuze: Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, München, Wien und Zürich

Ab Juni 2026 mit AJet nach Bodrum | Mehr Flüge nach Kreta mit Corendon Airlines

Der Flughafen Bremen ist wirtschaftlicher und touristischer Faktor für die Hansestadt sowie die gesamte Region mit einem Einzugsgebiet von 13 Millionen Menschen. Mit zahlreichen täglichen Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, München, Istanbul, Amsterdam, Zürich und Wien sind mehr als 500 weltweite Anbindungen mit nur einem Umstieg ab Bremen erreichbar. Hinzu kommen viele Ziele in Europa und Nordafrika. Zusammen mit innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildet der Flughafen Bremen den wichtigsten kombinierten Luft- und Raumfahrtstandort in Europa. Für den Bremen Airport gilt nicht nur eine Nachtflugbeschränkung, auch Lärm- und Umweltschutz spielen eine zentrale Rolle. 1909 eröffnet, war der Flughafen Bremen Deutschlands erster mit einer befestigten Start- und Landebahn.

