Deutlich mehr Fluggäste im Oktober an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden

Die Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle zählten im Oktober deutlich mehr Fluggäste als im Vorjahresmonat. Der Flughafen Dresden weist ein Plus von rund 17 Prozent aus. Am Flughafen Leipzig/Halle erreichte das Passagieraufkommen den zweitstärksten Oktoberwert seit 1990.

Der Oktober in Zahlen

Den Flughafen Dresden nutzten im Oktober mehr als 116.200 Passagiere. Das entspricht einem Plus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Oktober 2024.

Am Flughafen Leipzig/Halle wurden 301.500 Passagiere gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Zuwachs von über sieben Prozent. Mit diesem Ergebnis erreichte der Airport das zweithöchste Passagieraufkommen in diesem Monat seit 1990. Mehr Fluggäste zählte der Airport nur im Oktober 2019, als 309.638 Passagiere den Flughafen Leipzig/Halle nutzten.

Getragen wird das Wachstum durch den touristischen Verkehr, der speziell in den Herbstferien eine hohe Nachfrage erfährt. Ab Leipzig/Halle sind pro Woche bis zu 236 Abflüge gezählt worden. Von Dresden aus starteten wöchentlich bis 113 Flugzeuge in den Herbstferien. Das sind mehr Flüge zu Städte- und Sonnenzielen als in den diesjährigen Sommerferien, in denen wöchentlich bis zu 189 Starts in Leipzig/Halle beziehungsweise 103 Abflüge in Dresden stattfanden.

Über die Mitteldeutsche Flughafen AG

Zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehören die Tochtergesellschaften Flughafen Leipzig/Halle, Flughafen Dresden und PortGround. Am Flughafen Leipzig/Halle wurden 2024 über 2,2 Millionen Fluggäste und rund 1,4 Millionen Tonnen Luftfracht registriert. Damit ist der Airport der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. Der Flughafen ist an die Autobahnen A 9 und A 14 angebunden und verfügt über einen in das Zentralterminal integrierten Bahnhof. Dies gewährleistet eine direkte Erreichbarkeit für Fluggäste aus Mitteldeutschland und darüber hinaus.

Der Flughafen Dresden zählte 2024 über 882.000 Fluggäste. Ein Anschluss an die Autobahn A4 und ein S-Bahnhof im Terminal sorgen für eine bequeme An- und Abreise innerhalb der Einzugsgebiete Sachsen, Südbrandenburg, Nordböhmen und Niederschlesien.

PortGround bietet an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden Bodenabfertigungs-, Passagier-, Fracht- sowie weitere umfassende Dienstleistungen rund um die Uhr an.

Die beiden zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehörenden Airports zählten 2024 über 96.000 Flugbewegungen und über drei Millionen Fluggäste.

(red / Mitteldeutsche Flughäfen AG)