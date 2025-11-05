Korean Air geht Partnerschaft mit Condor ein

Korean Air hat mit Condor Airlines ein neues Special Prorate Agreement (SPA) unterzeichnet. Dieses stellt einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung nahtloser Reiseverbindungen zwischen Korea und Deutschland dar.

Seit dem 1. November 2025 können Passagiere von Korean Air, die zwischen Incheon (ICN) und Frankfurt (FRA) reisen, über das umfangreiche Inlandsnetz von Condor bequem wichtige deutsche Städte erreichen. Es ist die erste Partnerschaft von Korean Air seit mehr als zehn Jahren, die integrierte Inlandsverbindungen innerhalb Deutschlands bietet.

In der Anfangsphase bietet die Partnerschaft bequeme Flugverbindungen über Frankfurt nach Berlin (BER), Hamburg (HAM) und München (MUC). Im kommenden Sommerflugplan sind weitere Ziele im Streckennetz von Condor geplant.

Für zusätzlichen Komfort können Passagiere, die mit Korean Air fliegen, ihr Gepäck gemäß den geltenden Tarifbestimmungen bis zum Endziel durchchecken.

Korean Air ist bestrebt, das Kundenerlebnis durch mehr Komfort, ein erweitertes Streckennetz und verbesserte Verbindungen zwischen Korea und Deutschland kontinuierlich zu optimieren.

(red / KE)