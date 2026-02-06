Korean Air führt einen generativen KI-Chatbot ein

Korean Air hat mit dem „Korean Air AI Chatbot“ einen neuen, KI-basierten Dienst eingeführt, der direkt in die Website und die mobile App des Unternehmens integriert ist.

Der Chatbot wurde anhand umfangreicher Datensätze, darunter Fluglinienvorschriften und Betriebsrichtlinien, trainiert und basiert auf generativer KI. Er geht über herkömmliche, vorgefertigte Antworten hinaus. Stattdessen analysiert er die Absichten der Kundinnen und Kunden in Echtzeit, um genauere und relevantere Antworten zu geben.

Der Dienst, der auf fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) basiert, ermöglicht es Kunden, in natürlicher, umgangssprachlicher Sprache zu interagieren. Anstatt sich auf Schlüsselwörter zu verlassen, kann ein Benutzer beispielsweise fragen: „Ich fliege Economy von Incheon nach Paris. Wie viele Gepäckstücke kann ich einchecken?” und erhält eine spezifische Antwort, die auf seiner Reiseroute basiert.

Um Transparenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ergänzt der Chatbot seine Antworten mit Quellenangaben und direkten Links zu relevanten Seiten. Korean Air hat außerdem eine spezielle Datenbank zur Überprüfung der Inhalte eingerichtet, um KI-Fehler zu minimieren und die Genauigkeit der Antworten sicherzustellen.

Der KI-Chatbot ist auf der offiziellen Website und in der mobilen App von Korean Air verfügbar. Der Dienst unterstützt nun 13 Sprachen: Neben den ursprünglich vier Sprachen (Koreanisch, Englisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch) sind dies traditionelles Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch und Vietnamesisch.

Die Fluggesellschaft hat auch den Übergang zum menschlichen Support optimiert. Benutzer können bei Bedarf einfach „Mit einem Mitarbeiter verbinden“ eingeben, um nahtlos zu einem Live-Mitarbeiter innerhalb desselben Chat-Fensters weitergeleitet zu werden. Diese Funktion ist auf Englisch und Koreanisch beschränkt.

Nach der ersten Einführung plant Korean Air schrittweise Updates, um erweiterte Funktionen wie Ticketkauf und Reservierungsmanagement zu integrieren.

„Mit der Einführung dieses KI-Chatbots setzt Korean Air sein Engagement fort, seinen Kunden einen schnelleren und genaueren Support zu bieten”, sagte ein Vertreter der Fluggesellschaft. „Wir werden weiterhin intelligente Technologien integrieren, um ein bequemeres und intuitiveres digitales Reiseerlebnis zu gewährleisten.“

(red AM / KE)