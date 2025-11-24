"Kostenlose" Inlandsflüge im umfangreichen Streckennetz der All Nippon Airways (ANA)

All Nippon Airways (ANA) macht es Reisenden einfacher und erschwinglicher, Japan zu erkunden: Passagiere aus Österreich und Europa profitieren in den nächsten Wochen von "kostenlosen" Inlandsflügen innerhalb des umfangreichen regionalen Streckennetzes der ANA. Die günstigen Tarife sind vom 24. November 2025 bis zum 31. Jänner 2026 im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne von ANA, Japans größter Fünf-Sterne-Fluggesellschaft, und der Japan National Tourism Organization (JNTO) buchbar. Die Initiative zielt darauf ab, Gäste für Besuche über die klassischen „Hero-Gateway“-Städte hinaus zu begeistern und sie zu inspirieren, die weniger bekannten Regionen zu erkunden und so mehr vom authentischen Japan zu sehen.

Im Mittelpunkt dieser Initiative steht der „Stopover & Add-on Free Fare”. Damit können Kunden und Reisebüros maßgeschneiderte Reiserouten mit mehreren Zwischenstopps zusammenstellen, ohne dass für Zwischenstopps in der Economy Class zusätzliche Tarifkosten* anfallen. Durch die Ergänzung des bestehenden Add-on Free Fare-Angebots von ANA um den Stopover-Vorteil können Passagiere der Economy Class nun nahtlos und besonders günstig zwischen den pulsierenden Metropolen Tokio oder Kyoto und weniger bekannten Reisezielen wählen – von der rauen Landschaft von Tohoku über die Onsen-Städte von Kyushu bis hin zu den tropischen Inseln von Okinawa.

Während Städte wie Tokio, Osaka und Kyoto seit Langem im Rampenlicht stehen, unterstreicht das neue Angebot kostenloser* Inlandsflüge das Bestreben von ANA und JNTO, einen ausgewogeneren Touristenstrom in den Präfekturen Japans zu erreichen. Durch den Zugang zu ihren über 40 Zielen – die Airline bietet Japans größtes Inlands-Streckennetz – möchte ANA die Erkundung der Regionen dieses faszinierenden Landes einfacher und wirklich erschwinglich machen.

Die Kampagne kommt zum richtigen Zeitpunkt. Japan verzeichnet einen Rekordzustrom an Touristen: Im Jahr 2024 wurden knapp 37 Millionen internationale Besucher begrüßt. Trotz dieses Anstiegs konzentriert sich der Großteil der Nachfrage jedoch weiterhin auf eine Handvoll bekannter Städte. Während mehr als 90 Prozent der Einreisenden angeben, dass sie regionale Gebiete besuchen möchten, haben weniger als 10 Prozent dies tatsächlich getan. Dies unterstreicht das große Potenzial, ein tieferes und nachhaltigeres Engagement für die kulturell vielfältigen Regionen Japans zu fördern. Durch die Förderung von Reisen zu weniger besuchten Zielen möchte ANA mit dieser Kampagne dazu beitragen, dem Overtourismus in den beliebten Hotspots Japans entgegenzuwirken und den Kunden authentischere Tourismuserlebnisse zu bieten.

Alle Economy-Tarifbuchungen aus Österreich und Europa, die zwischen dem 24. November 2025 und dem 31. Jänner 2026 getätigt werden, sind berechtigt für bis zu zwei kostenfreie* ANA-Inlandsflüge. Diese Kampagne bietet eine zeitlich begrenzte Gelegenheit, Japans regionale Reiseziele ausführlicher zu erkunden. Nach dem 31. Jänner 2026 wird ANA die Tarifregeln auf der Grundlage der Marktbedingungen, der Kundenbedürfnisse und der Auswirkungen dieser Kampagne für verantwortungsvollen Tourismus auf die weniger gut erschlossenen Regionen Japans überprüfen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bestimmte Tarifkonditionen*. Kunden und Reisebüros werden gebeten, die vollständigen Tarifbestimmungen, Bedingungen und Routenoptionen zu beachten – mit besonderem Augenmerk darauf, wie dieses Angebot dazu beitragen kann, nachhaltigere und erlebnisreiche Japan-Reiserouten zu erstellen.

Weitere Informationen zur ANA Stopover Free Campaign sind zu finden unter www.ana.co.jp.

(red / NH)