Japanische ANA All Nippon Airways feiert 40 Jahre internationale Linienflüge

All Nippon Airways (ANA), die größte japanische Fluggesellschaft, feiert heute (3. März 2026) das 40-jährige Jubiläum internationaler Linienflüge. Seit der Eröffnung der Strecke Narita – Guam am 3. März 1986 mit einem Flugzeug vom Typ Lockheed L-1011 TriStar hat die Fluggesellschaft ihre globale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Erst im vergangenen Jahr waren drei neue Strecken nach Mailand, Stockholm und Istanbul aufgenommen worden, das Streckennetz wuchs damit auf 55 Strecken zu 40 Städten. Bis Dezember 2025 hat die Gesamtzahl der Passagiere auf internationalen Flügen etwa 170 Millionen erreicht.

Um die weltweite Nachfrage über ein ausgedehntes Netzwerk bedienen zu können, will ANA das Volumen seines internationalen Passagier- und Frachtgeschäfts bis zum Geschäftsjahr 2030 noch einmal um 30 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 steigern. Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird die Fluggesellschaft schrittweise Boeing 787-9-Flugzeuge in Betrieb nehmen, die in allen Klassen mit den neuesten Sitzen ausgestattet sind, um die Servicequalität weiter zu verbessern.

Während der 40-jährigen Geschichte im internationalen Flugverkehr wurde ANA von unabhängigen Organisationen für weltweit höchste Standards ausgezeichnet, darunter 13 Jahre in Folge mit der renommierten 5-Sterne-Bewertung der britischen SKYTRAX und zwei Jahre in Folge mit dem WORLD CLASS Award der nordamerikanischen APEX.

Am 3. März 2026 fand im Terminal 1 des Flughafens Narita eine Jubiläumsfeier statt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnerten sich an die Anfänge der Fluggesellschaft und berichteten über die Leidenschaft für die beste Betreuung der Passagiere, die die 40-jährige Geschichte von ANA besonders geprägt hat. Die Feier wurde durch eine traditionelle „Choshi Hane-Daiko”-Trommelvorführung aus Narita untermalt.

Shinichi Inoue, Präsident und CEO der ANA, drückte seine tiefe Dankbarkeit für den bisherigen Weg des Unternehmens aus: „Vor vierzig Jahren war der erste internationale Flug von ANA von Narita nach Guam ein mutiger Schritt ins Unbekannte für eine Fluggesellschaft, die außerhalb Japans damals noch weitgehend unbekannt war”, sagte er. „Heute hat sich diese eine Strecke zu einem globalen Netzwerk von 55 Strecken weiterentwickelt. Wir fliegen in unserem internationalen Netzwerk in 40 Städte und sind stets bestrebt, unseren Kunden den allerbesten Service anzubieten. Unsere Mission, Menschen und Kulturen miteinander zu verbinden, war noch nie so wichtig wie heute. Mit Blick auf die Erweiterung des Flughafens Narita im Jahr 2029 ist dieses Jubiläum ein Sprungbrett für das nächste Kapitel unserer Weiterentwicklung. Wir werden uns zu einer führenden Fluggesellschaft entwickeln, die auch in den nächsten 40 Jahren und darüber hinaus einen Service von Weltklasse bietet.”

Zum 40-jährigen Jubiläum lanciert ANA eine Reihe besonderer Initiativen und Produkte: Unter dem Label „PEKO for ANA“ sind seit dem 27. Februar 2026 limitierte Jubiläumsartikel mit Peko-chan in der Uniform der 7. Flugbegleiterinnen-Generation von 1986 erhältlich, die über die offizielle E-Commerce-Plattform „ANA Shopping A-style“ unter https://www.astyle.jp/sc/press300, den ANA Shopping A-style ANA Mall Store unter https://www.astyle.jp/sc/press301 sowie den Inflight-WLAN-Service „ANA STORE@SKY“ vertrieben werden. Ergänzend erscheint eine exklusive Trinkflasche (ALLDAY) mit speziellem Tumbler-Design, das das klassische ANA-Logo und die Silhouette der Lockheed L‑1011 TriStar zeigt; der Verkauf startet am 17. März um 10:00 Uhr über „ANA Shopping A-style“ (https://www.astyle.jp/sc/press300). Die Märzausgabe des ANA-Bordmagazins widmet sich als Sonderausgabe dem Jubiläum, mit einem Rückblick auf 40 Jahre internationale Flüge, Interviews mit Mitarbeitenden sowie einem Beitrag zu Westaustralien im Zusammenhang mit Flug NH881 (Narita–Perth); ausgewählte Inhalte werden schrittweise auch auf dem Konzernportal „Live ANA Group“ unter https://www.anahd.co.jp/ana_news/ veröffentlicht. Flankiert werden diese Maßnahmen von einer Sonderwebsite zum 40-jährigen Jubiläum der internationalen Flüge unter https://www.ana.co.jp/group/40th-anniversary/, die mit Archivfotos und ausführlichen Interviewartikeln die vier Jahrzehnte internationale Geschichte der ANA Group dokumentiert.

(red / NH)