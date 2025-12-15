Austrian Wings ab heute im Weihnachtsmodus

Liebe Leserinnen und Leser!

Unser Team befindet sich ab heute im Weihnachtsmodus. Wir nutzen die kommenden Wochen für Entschleunigung, dafür, Zeit mit Freunden und Familien zu verbringen, und um nach dem Stress des ganzen Jahres etwas zur Ruhe zu kommen.

Bis Anfang Jänner 2026 wird es daher einen deutlich reduzierten Redaktionsbetrieb geben. Auch E-Mails, die in diesem Zeitraum einlangen, können nicht bearbeitet werden (auch nicht nachträglich), wir danken für Ihr/Euer Verständnis.

Wir wünschen Ihnen / Euch eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir mit neuer Energie voll durchstarten werden. Spannende neue Reportagen sind schon in Arbeit. Stay tuned ...

Ihr / Euer Austrian Wings Team