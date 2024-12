Austrian Wings Lesetipps für Bücher zur Weihnachtszeit

Bücher sind zeitlos. Sie überdauern bei richtiger Pflege Jahrhunderte, können von Generation an Generation weitergegeben werden. Werke über Luftfahrtthemen eigenen sich auch besonders gut als Geschenke für Luftfahrtfans. Wir haben einige Empfehlungen für Euch zusammengestellt und es zeigt sich: Österreich hat viele kompetente Sach- und Fachbuchautoren in diesem Bereich.

Den Anfang unserer Empfehlungsliste macht das neueste Buch von Gottfried Holzschuh, über das wir hier kürzlich eine umfassende Rezension veröffentlicht haben. Auf keinen Fall fehlen sollte unter dem Christbaum Gerhard Grubers erstes Buch über die "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten", die er in seiner aktiven Berufszeit erlebt hat. Er hat es kürzlich erst in Fischamend vor über 100 geladenen Gästen präsentiert - wir berichteten. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist unserer Sicht das Buch "Ein Leben wie im Fluge: Edith Simon, Lufthansa-Stewardess der ersten Stunde erzählt aus ihrem Leben". Es schildert den einst glanzvollen Beruf in einer Zeit, als Stewardess noch ein hochangesehener Beruf und die Damen (und Herren) elegante Gastgeber über den Wolken waren.

Die US-Fluggesellschaft Pan Am war eine Legende. Zu diesem Thema haben wir gleich drei Buchtipps: "Pan Am Flug 103: Die Tragödie von Lockerbie - Weihnachtsreise in den Tod" von Patrick Huber und "Mythos Fliegen: Aus meinem Tagebuch als Pan Am Stewardess" von Edeltraud Lioba Miller und (auf Englisch) "The Man Who Made Pan Am".

Ein weiterer österreichischer Autor, mit dessen Büchern man sich näher befassen sollte, ist Dieter J. F. Haselsteiner. Erst im Vorjahr erschien sein Buch "Europas Flughäfen im Blickpunkt" mit interessanten Analysen.

Die spannende Lebensgeschichte eines Flugingenieurs der Deutschen Lufthansa erzählt das Buch "Prägung" von Dieter Steffen, welches auf Deutsch, Englisch sowie als E-Book erhältlich ist. Steffen begann seine Karriere noch auf der Super Constellation und erlebten den Wechsel ins Jet-Zeitalter mit, wo er es sogar zum Ausbildungs-Flugingenieur auf der Boeing 747 brachte. In dieser Funktion war er auch Zeuge im Prozess gegen den Flugingenieur der Boeing 747-130 D-ABYB Hessen, die am 20. November 1974 in Nairobi abstürzte. Das Unglück wurde vor wenigen Monaten in dem Buch "Lufthansa 540: Der erste Jumbo-Absturz" aufgearbeitet, für das Steffen seine Expertise zur Verfügung stellte.

Leider schon verstorben ist Reinhard Keimel, ein absoluter Experte, wenn es um historische Themen der österreichischen Luftfahrt ging. Sein bereits 1981 erschienenes Buch "Österreichs Luftfahrzeuge: Geschichte der Luftfahrt von den Anfängen bis Ende 1918" ist jedoch weiterhin erhältlich, wenn auch nur in gut sortierten Antiquariaten. Apropos Historie: Die Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend hat ebenfalls einige sehr empfehlenswerte Bücher publiziert, die über den Shop ihrer Homepage bezogen werden können.

(red)