"Flugplatzhonig" beim Weihnachtsmarkt am Spitzerberg

Zum letzten Mal für heuer öffnet der Weihnachtsmarkt am Flugsportzentrum Spitzerberg bei Hainburg heute um 17 Uhr seine Pforten. Neben Punsch und anderen weihnachtlichen Köstlichkeiten gibt es noch etwas ganz Besonderes.

An einem der Stände auf dem Flugsportzentrum Spitzerberg wird Honig feilgeboten - nicht irgendein Honig, sondern einer, der von einem jungen Piloten, der in seiner Freizeit der Imkerei frönt, hergestellt wird. Seine Bienen, die den Honig produzieren leben direkt am Flugplatz.

Eingeladen sind nicht nur Piloten, sondern Jung und Alt aus der Region. Bereits am Freitag und Samstag lockte der Weihnachtsmarkt Besucher aus Wien, dem Burgenland, Niederösterreich und der Slowakei an. Denn am Spitzerberg wird neben Deutsch und Englisch auch Slowakisch gesprochen.

Neben Honig wird auch Honigwein, besser bekannt als Met, angeboten.

(red)