Weihnachtsmarkt am Spitzerberg noch bis Sonntag geöffnet

Heute und morgen noch lädt der Weihnachtsmarkt am Flugplatz Spitzerberg Jung und Alt ein.

Am Freitag wurde der kleine aber feine Weihnachtsmarkt auf dem Flugplatz Spitzerberg mit dem Besuch des Nikolo, der die jüngsten Besucher beschenkte, feierlich eröffnet. Heute und morgen öffnet der Weihnachtsmarkt direkt am Flugfeld (kostenlose Parkmöglichkeiten vor Ort vorhanden) um 17 Uhr wieder seine Pforten.

Geboten werden Punsch, kulinarische Schmankerl, Maroni, selbstgemachte Seifen, Honig aus der eigenen Flugplatzimkerei, und vieles mehr. Am Samstag wird gegen 17 Uhr auch ein Heißluftballon erwartet.

(red)