Lufthansa Group mit neuem Markenauftritt

Die Lufthansa Group präsentiert sich ab heute mit einem neuen Marken-Design. Ziel der neuen Markenidentität ist es, die Stärke der Lufthansa Group sichtbarer zu machen. Für Kunden sollen Serviceangebote unter der Group-Marke gebündelt und dadurch noch klarer erkennbar werden.



Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer Lufthansa Group:

„Die Lufthansa Group entwickelt sich von einer Gruppe von Airlines zu einer integrierten Airline-Gruppe. Die neue Markenidentität ist daher mehr als nur eine Überarbeitung unseres Designs, sie ist ein strategischer Meilenstein. In einem herausfordernden Umfeld schafft dieser Schritt einen visuellen Anker des Vertrauens für unsere Kunden. Eine visuelle Identität in der Luftfahrt muss viel mehr leisten, als nur ein auffälliges Erscheinungsbild zu schaffen. Sie wird unsere strategischen Markenwerte und ein Versprechen widerspiegeln, das wir unseren Passagieren über all unsere Marken hinweg geben wollen. Die neue Markenidentität ermöglicht ein ganzheitliches Markenerlebnis, bietet Orientierung und stärkt die Identifikation mit der Lufthansa Group.“



Erkennbar ist der neue Markenauftritt am markanten Kranich-Logo, das für die Gruppe künftig ohne den umgebenden Kreis verwendet wird. Hinzu kommen eine neue Schriftart, und eine um sechs neue Töne erweiterte Farbpalette. Letztere repräsentiert verschiedene Höhen vom Boden bis zum Himmel, um die Vielfalt der Lufthansa Group widerzuspiegeln. Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group werden ihre eigenen Marken unter dem Dach der gestärkten Group-Marke erhalten. Der Zusatz „Member of Lufthansa Group“, der künftig auf allen Flugzeugen der Gruppe zu lesen sein wird, signalisiert die Zusammengehörigkeit der einzelnen Fluggesellschaften, die einen anderen Markennamen als den der Lufthansa tragen. Der Zusatz wurde bereits in diesem Jahr auf digitalen Bordkarten, Websites und an 160 Flugzeugen verschiedener Fluggesellschaften der Lufthansa Group eingeführt. Im kommenden Jahr wird die Marke der Lufthansa Group auch an den Zugängen von Lounges weltweit zu sehen sein, wie schon jetzt in Rom, Mailand und Brüssel. Der Zusatz „Member of Lufthansa Group“ wird außerdem auf Materialien an den Flughäfen wie Gepäckanhängern und an Bord der Flugzeuge sichtbar sein.



Die Lufthansa Group ist nach Umsatz und Flottengröße die viertgrößte Airline Gruppe der Welt. Sie betreibt unter einem Dach fünf nationale Fluggesellschaften, weitere privatreise orientierte Airlines, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik und über 300 Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen.

