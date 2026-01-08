Lufthansa: Keine Ticketnummern und Buchungscodes mehr

Reisebuchungsprozesse sollen durch Einführung einer Order ID gebündelt und vereinfacht werden.Zusammenführung aller relevanten Reiseinformationen erlaubt vereinfachte Buchung und effizientere Unterstützung im Falle von Flugplanunregelmäßigkeiten oder - änderungen, so die Lufthansa in einer Mitteilung.

Die Lufthansa Group und der Reise-Technologie-Dienstleister Amadeus haben eine wegweisende Partnerschaft geschlossen, um das Buchen, Anpassen und Verwalten von Flügen für Reisende noch einfacher und intuitiver zu gestalten. Im Mittelpunkt steht die Einführung einer „Order ID“, einer neuen Identifikationsnummer, die perspektivisch die bisherigen Buchungs- und Ticketnummern ablöst und alle Bestandteile einer Reise zusammenführt.

Dazu zählen unter anderem der Flug, reservierte Sitzplätze, Gepäck sowie zusätzliche Services wie Upgrades oder Loungezugang. Diese Zusammenführung ersetzt die bisher getrennten Buchungssysteme und schafft für Lufthansa Group Gäste damit eine ganzheitliche Übersicht über die gesamte Reise.

„Als der Vorreiter im modernen „Airline-Retailing" freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Amadeus, durch die wir die Entwicklung und Implementierung einer innovativen "Order"-Technologie vorantreiben und das Reiseerlebnis für unsere Kunden weiter verbessern“, erklärt Tamur Goudarzi Pour, Executive Vice President Strategy bei der Lufthansa Group.

Durch die Vereinheitlichung können Fluggäste künftig noch schneller und komfortabler umbuchen, Ergänzungen zu ihrer Buchung vornehmen oder ihren Reiseplan kurzfristig anpassen – insbesondere bei Flugplanunregelmäßigkeiten oder -änderungen. Mit nur einem Klick erhalten sie Alternativlösungen und weitere wichtige Fluggastinformation zu ihrer Reise. Die neue technologische Grundlage schafft darüber hinaus höhere Transparenz für Fluggäste: Sie können künftig leichter erkennen, welche Leistungen in ihrer Buchung enthalten sind und welche zusätzlichen Optionen zur Verfügung stehen.

Die Einführung der neuen Order-ID erfolgt schrittweise bei mehreren Airlines der Lufthansa Group und ergänzt bestehende Angebote wie die Travel ID, die weiterhin das persönliche Kundenprofil abbildet.

