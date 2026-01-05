Lufthansa feiert 100-jähriges Bestehen der Marke

Im Jahr 2026 feiert Lufthansa ein bedeutendes Jubiläum: am 6. Januar 1926, vor 100 Jahren, wurde die erste „Luft Hansa“ gegründet und bereits am 6. April desselben Jahres hatte sie ihren Erstflug. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf die Geschichte einer der bekanntesten Marken der Luftfahrt, sondern auch ein bedeutender Schritt in die Zukunft. Es ist eine Würdigung des Pioniergeistes, der Innovation und der Verbindung von Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften, die Lufthansa seit einem Jahrhundert prägt.

Die Geschichte beginnt mit der Gründung der ersten Lufthansa, die aus dem Zusammenschluss von Junkers Luftverkehr und Deutscher Aero Lloyd entstand. Die Fusion legt den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte der internationalen Luftfahrt, die bis heute andauert. Doch die Reise war nicht immer einfach. Die Geschichte der Lufthansa ist geprägt von Herausforderungen, Unterbrechungen und Neuanfängen, die die Widerstandsfähigkeit und den unermüdlichen Innovationsgeist des Unternehmens unter Beweis stellen.

Das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Lufthansa war die Zeit des Nationalsozialismus. Die Fluggesellschaft wurde Teil des Regimes und übernahm in diesem eine aktive Rolle. Lufthansa nimmt das 100-jährige Gründungsjubiläum auch zum Anlass, ihre Verantwortung im Nationalsozialismus kritisch zu beleuchten und auf Basis historischer Forschung weiter aufzuarbeiten. In der Betrachtung ihrer Historie beschränkt sich Lufthansa nicht auf die Nachkriegskapitel ihrer Geschichte. Die Jahre von der Gründung bis zum Niedergang der ersten Lufthansa sind ebenso Teil der Unternehmensgeschichte.

Mit der Neugründung der „zweiten Lufthansa“ im Jahr 1953 wurde rechtlich das Fundament der heutigen Lufthansa geschaffen. Es brauchte dabei erneut großen Pioniergeist, um nach Kriegsende den Neustart zu wagen. 1955 erfolgte die Wiederaufnahme des Flugbetriebs und die Reise der neu gegründeten Deutsche Lufthansa AG beginnt.

Das 100-jährige Jubiläum von Lufthansa ist ein Moment des Stolzes und der Reflexion. Zugleich ist es der mutige Blick in die Zukunft und der Start in das zweite Jahrhundert des Unternehmens.

Jubiläumsmotto: „We are the Journey“

Das Jubiläum wird unter dem Motto „We are the Journey“ gefeiert – eine Botschaft, die die gemeinsame Reise von Mitarbeitern, Fluggästen und Fans der Marke in den Mittelpunkt stellt. Seit dem ersten Flug vor 100 Jahren hat Lufthansa nicht nur ihre eigene Geschichte geschrieben, sondern auch maßgeblich die Zukunft der Luftfahrt gestaltet. Das Jubiläum ist eine Hommage an die Gäste, die Lufthansa durch ein Jahrhundert voller Herausforderungen, Veränderungen und Fortschritte begleitet haben. Ohne ihre Loyalität und ihr Vertrauen wäre die Erfolgsgeschichte der Lufthansa nicht möglich gewesen. Das Jubiläum ist deshalb Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die diese Reise mitgestaltet haben.

Dazu gehören in besonderer Weise auch die Mitarbeiter: Lufthanseatinnen und Lufthanseaten. Sie verbindet seit Gründung des Unternehmens ein besonderer Spirit, der durch Pioniergeist, Leidenschaft für das Fliegen und Premiumanspruch geprägt ist. Heute arbeiten 40.000 Menschen aus 122 Nationen für den Kranich und 100.000 Menschen aus mehr als 160 Nationen für die Group.

Ein Jubiläumsjahr voller Erlebnisse für Kunden, Fans und Mitarbeiter

Im Jubiläumsjahr 2026 wird Lufthansa eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen organisieren, um die Geschichte und die Zukunft der des Luftfahrtkonzerns zu würdigen. Dazu gehören eine permanente Ausstellung im Lufthansa Group Hangar One, besondere Veranstaltungen, ein Geschichtsbuch, Film- und Video-Produktionen, Mitarbeiterfeste, Kunden-Events sowie Marketing- und Produktaktionen. Das Jubiläumsjahr wird für die Kundinnen und Kunden von Lufthansa bereits ab Januar sichtbar und erlebbar. Das spezielle „100 Jahre Lufthansa“-Signet wird auf Bordkarten, an Flughäfen und an Bord von Lufthansa-Flügen an vielen Stellen sichtbar. Auch außerhalb der Flughäfen – zum Beispiel in vielen Innenstädten - wird eine Poster-Kampagne die Geschichte der Lufthansa durch ikonische Bilder und Botschaften erzählen.

Fliegende Botschafter: Die Lufthansa Jubiläumsflotte

Besonders hervorzuheben sind die speziellen Flugzeuglackierungen: die wichtigsten Teilflotten der Lufthansa Kernmarke erhalten ein Flugzeug in der neuen 100-Jahre-Sonderlackierung. Die Lufthansa Jubiläumsflotte besteht aus insgesamt sechs Flugzeugen: ein Airbus A380, ein Airbus A350-1000, ein Airbus A350-900, ein Airbus A320 sowie eine Boeing 747-8. Angeführt wird die Jubiläumsflotte von der Boeing 787-9 mit dem Taufnamen „Berlin“, die kurz vor Weihnachten aus dem Boeing-Werk im US-Bundesstaat Washington nach Deutschland überführt wurde und an ihrem neuen Heimatflughafen Frankfurt landete. In Kürze wird das hochmoderne Flugzeug mit der Kennung D-ABPU in den Liniendienst gehen.

Darüber hinaus wird es zwei Retro-Lackierungen geben. Die Designs kombinieren Tradition und Fortschritt und machen jedes Flugzeug zu einem ganz besonderen fliegenden Botschafter der Marke. Der ikonische Kranich, entworfen von Otto Firle im Jahr 1918, bleibt dabei das globale Symbol der Lufthansa.

(red FD / LH)