Mehr Ziele in einer Reise entdecken: Emirates führt den Emirates Asia Pass ein

Emirates präsentiert mit dem neuen Emirates Asia Pass eine unkomplizierte Möglichkeit, mehrere Städte in Südostasien innerhalb einer einzigen Reise und mit nur einem Ticket zu erkunden. Der Pass richtet sich an alle, die kulturelle Vielfalt erleben möchten und Wert auf flexible Reiseplanung legen.

Mit dem Emirates Asia Pass können Reisende ihre Wunschroute über Thailand, Indonesien, Vietnam, Malaysia, Kambodscha, Singapur und Laos unter nur einer einzigen Buchung individuell gestalten. Ob entspannte Inselaufenthalte, kulturelle Highlights oder pulsierende Metropolen: Der Pass ermöglicht nahtlose Verbindungen zwischen verschiedenen Zielen und erleichtert es, die Region nach persönlichen Interessen zu entdecken.

Von den ruhigen Stränden Koh Samuis bis zu den lebhaften Straßen Bangkoks: Der Emirates Asia Pass lädt dazu ein, Reisen einfacher zu planen und flexibel zu erweitern. Wichtige Drehkreuze wie Singapur, Bangkok und Kuala Lumpur eignen sich dabei ideal als Ausgangspunkt für Rundreisen. Weiterführende Verbindungen werden in Zusammenarbeit mit Bangkok Airways und Batik Air Malaysia durchgeführt. Darüber hinaus bietet Emirates eigene Flugverbindungen zwischen Thailand und Vietnam sowie Thailand und Kambodscha an und erweitert so die Auswahl an möglichen Routings innerhalb der Region.

Der neue Pass bietet die Möglichkeit, bis zu zehn Flüge innerhalb Südostasiens zu kombinieren, wobei auch wiederholte Besuche derselben Stadt möglich sind. Der Emirates Asia Pass macht mehrere Einzeltickets überflüssig und erlaubt es, alle Teilstrecken komfortabel über eine zentrale Buchung zu verwalten. Alle verfügbaren Destinationen sind auf der Emirates Website ersichtlich.

Der Pass kann ab sofort in Kombination mit einem Emirates Ticket nach Südostasien über www.emirates.com oder über Reisebüros gebucht werden.

(red / EK)