Emirates bestellt acht weitere Airbus A350-900

A350 von Emirates, Symbolbild - Foto: EK

Emirates hat im Rahmen der Dubai Airshow 2025 die Bestellung von acht zusätzlichen Airbus A350-900 bekanntgegeben. Die Flugzeuge werden mit Rolls-Royce Trent XWB84-Triebwerken ausgestattet und haben einen Listenpreis von insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar.

Mit der neuen Order erhöht sich die zukünftige A350-900-Flotte der Fluggesellschaft auf 73 Flugzeuge. Bislang wurden 13 A350 an Emirates ausgeliefert, die heute bestellten Einheiten sollen im Laufe des Jahres 2031 überstellt werden.

Die Erweiterung erfolgt nur wenige Tage nach der ebenfalls auf der Dubai Airshow angekündigten Bestellung zusätzlicher Boeing 777-9. Insgesamt hält Emirates nun Bestellungen über 375 moderne Großraumflugzeuge, die die langfristige Flottenstrategie und den Ausbau des globalen Streckennetzes unterstützen.

lotte und Auftragsbuch von Emirates – Stand 19. November 2025

Flugzeugtyp

Aktuell in der Flotte

Zukünftige Auslieferungen

Airbus A380

116

-

Airbus A350-900

13

60

Boeing 777-300ER

119

-

Boeing 777-200LR

10

-

Boeing 777 Frachter

11

10

Boeing 777-9

-

270

Boeing 787s

-

35

GESAMT

269

375

