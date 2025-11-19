Emirates bestellt acht weitere Airbus A350-900

Mit der neuen Order erhöht sich die zukünftige A350-900-Flotte der Fluggesellschaft auf 73 Flugzeuge. Bislang wurden 13 A350 an Emirates ausgeliefert, die heute bestellten Einheiten sollen im Laufe des Jahres 2031 überstellt werden.
Die Erweiterung erfolgt nur wenige Tage nach der ebenfalls auf der Dubai Airshow angekündigten Bestellung zusätzlicher Boeing 777-9. Insgesamt hält Emirates nun Bestellungen über 375 moderne Großraumflugzeuge, die die langfristige Flottenstrategie und den Ausbau des globalen Streckennetzes unterstützen.
lotte und Auftragsbuch von Emirates – Stand 19. November 2025
|
Flugzeugtyp
|
Aktuell in der Flotte
|
Zukünftige Auslieferungen
|
Airbus A380
|
116
|
-
|
Airbus A350-900
|
13
|
60
|
Boeing 777-300ER
|
119
|
-
|
Boeing 777-200LR
|
10
|
-
|
Boeing 777 Frachter
|
11
|
10
|
Boeing 777-9
|
-
|
270
|
Boeing 787s
|
-
|
35
|
GESAMT
|
269
|
375
(red / EK)