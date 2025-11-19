Emirates bestellt acht weitere Airbus A350-900

Emirates hat im Rahmen der Dubai Airshow 2025 die Bestellung von acht zusätzlichen Airbus A350-900 bekanntgegeben. Die Flugzeuge werden mit Rolls-Royce Trent XWB84-Triebwerken ausgestattet und haben einen Listenpreis von insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar.

Mit der neuen Order erhöht sich die zukünftige A350-900-Flotte der Fluggesellschaft auf 73 Flugzeuge. Bislang wurden 13 A350 an Emirates ausgeliefert, die heute bestellten Einheiten sollen im Laufe des Jahres 2031 überstellt werden.

Die Erweiterung erfolgt nur wenige Tage nach der ebenfalls auf der Dubai Airshow angekündigten Bestellung zusätzlicher Boeing 777-9. Insgesamt hält Emirates nun Bestellungen über 375 moderne Großraumflugzeuge, die die langfristige Flottenstrategie und den Ausbau des globalen Streckennetzes unterstützen.

lotte und Auftragsbuch von Emirates – Stand 19. November 2025

Flugzeugtyp Aktuell in der Flotte Zukünftige Auslieferungen Airbus A380 116 - Airbus A350-900 13 60 Boeing 777-300ER 119 - Boeing 777-200LR 10 - Boeing 777 Frachter 11 10 Boeing 777-9 - 270 Boeing 787s - 35 GESAMT 269 375

(red / EK)