Internet an Bord: Emirates stattet seine Grossraumflugzeugflotte mit Starlink aus

Ab November 2025 beginnt Emirates mit der Einführung des Starlink-WLANs an Bord seiner gesamten Flotte, zunächst auf den Boeing-777-Flugzeugen.

Die vollständige Einführung ist bis Mitte 2027 geplant. Mit dem kostenlosen, ultraschnellen Service erhalten Passagiere künftig Internetzugang in Flughöhe in gewohnter Bodenqualität, verspricht Emirates.

Dank der leistungsstarken Starlink-Verbindung können Emirates-Passagiere während der gesamten Reise nahtlos auf den Bildschirmen der Sitzrückenlehnen ebenso wie auf ihren eigenen Endgeräten Inhalte streamen, telefonieren, arbeiten und in den sozialen Medien surfen. Die durchgängige Integration sorgt für ein einheitliches Online-Erlebnis in allen Kabinenklassen.

Emirates plant, Starlink in den nächsten zwei Jahren in seiner gesamten Flotte mit 232 Flugzeugen zu installieren. Emirates hat bereits sein erstes Flugzeug mit Starlink ausgestattet: die Boeing 777-300ER mit der Kennung A6-EPF, die derzeit auf der Dubai Airshow zu sehen ist. Dort können Besucher die Highspeed-Verbindung am Boden hautnah erleben.

Der erste kommerzielle Emirates-Passagierflug mit Starlink-Technologie hebt unmittelbar nach der Airshow ab, sobald die A6-EPF wieder in den regulären Dienst zurückkehrt. Damit beginnt eine beschleunigte, flottenweite Einführung des Systems. Emirates plant, monatlich rund 14 Flugzeuge mit Starlink auszustatten - die Umrüstung der Airbus-A380-Flotte soll im Februar 2026 starten.

Die Fluggesellschaft plant, in jeder Boeing 777 zwei Antennen und in jedem Airbus A380 drei Antennen zu installieren, um in allen Kabinenklassen ein Höchstmass an Konnektivität, Kapazität und Abdeckung sicherzustellen und so das Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Zudem wird Emirates Live-TV über Starlink anbieten - zunächst auf persönlichen Endgeräten und ab Ende Dezember 2025 auch auf den Bildschirmen in den Sitzrückenlehnen.

Das Starlink WLAN von Emirates steht allen Passagieren in sämtlichen Kabinenklassen auf entsprechend ausgestatteten Flugzeugen kostenlos zur Verfügung. Der Zugang erfolgt mit einem einfachen Klick, ohne dass eine Zahlung oder eine spezielle Skywards-Mitgliedschaft erforderlich ist.

