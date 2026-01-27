Flugbegleiter gesucht: Emirates lädt zum Open Day in Wien

Wer von einer internationalen Laufbahn in der Luftfahrt träumt, hat am 10. Februar 2026 in Wien die Gelegenheit, Emirates persönlich kennenzulernen. Die Fluggesellschaft veranstaltet einen Open Day für alle, die Teil der Emirates Cabin Crew werden möchten.

Wann und Wo?

Open Day: 10. Februar 2026 um 09.00 Uhr

im Renaissance Vienna Schönbrunn Hotel, Linke Wienzeile/ Ullmannstraße 71, 1150 Wien

Teilnehmer erhalten beim Open Day einen umfassenden Einblick in die beruflichen Perspektiven bei Emirates. Die Fluggesellschaft bietet nicht nur ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch ein attraktives Gesamtpaket, darunter steuerfreies Einkommen, medizinische und zahnmedizinische Versorgung, exklusive Vergünstigungen bei Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten in Dubai sowie ermäßigte Flugtickets für Angehörige und Freunde

Emirates legt großen Wert auf das Wohlbefinden ihrer Cabin Crew. Erst kürzlich hat die Fluggesellschaft den Bau eines neuen, modernen Wohnkomplexes in Dubai angekündigt – das Emirates Cabin Crew Village wird künftig bis zu 12.000 Mitarbeitenden ein komfortables und auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Zuhause bieten. Damit stärkt Emirates einmal mehr das Versprechen, ihrer Crew nicht nur einen spannenden Arbeitsplatz, sondern auch eine hohe Lebensqualität zu bieten.

Mit über 140 weltweiten Reisezielen, einem multikulturellen Team aus mehr als 140 Nationen und exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet Emirates ihren Mitarbeitenden vielfältige Perspektiven – sowohl beruflich als auch persönlich.

Weitere Informationen zum Emirates Open Day in Wien und zur Bewerbung sind HIER verfügbar.

Rückständiges Rechtssystem, gravierende Menschenrechtsverletzungen in Dubai

Die Arbeitsbedingungen bei arabischen Fluglinien wie Emirates sind allerdings umstritten. Zudem gilt in Dubai archaisch brutales konservatives islamisches Scharia-Recht, das nicht einmal ansatzweise den Standards moderner weltlicher Rechtsprechung genügt. Zur Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten schreibt Amnesty International: "Die staatlichen Stellen begingen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter willkürliche Inhaftierungen, grausame und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Verletzung des Rechts auf Privatsphäre.Gerichte fällten Todesurteile, und es gab Berichte über Hinrichtungen." Auf homosexuelle Handlungen stehen langjährige Haftstrafen. Der Fall des österreichischen Arztes Eugen Adelsmayr, der in Dubai zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist vielen Menschen ein abschreckendes Beispiel für das Rechtssystem in Dubai und eine Warnung, dort zu arbeiten.

