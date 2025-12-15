TV-Tipp für HEUTE, 19 Uhr: ORF 2 über Terroranschlag am Flughafen Wien vor 40 Jahren

Der heute in "Niederösterreich heute" um 19 Uhr in ORF 2 ausgestrahlte Beitrag der Journalistin Doris Henninger berichtet über den Terroranschlag vom 27. Dezember 1985. So wie gestern in Australien am Bondi Beach (zwei Muslime, die ersten Meldungen zufolge mit der Terrororganisation IS sympathisierten), sorgten auch damals gewaltbereite judenhassende palästinensische Terroristen auf dem Flughafen Wien in ihrem fanatischen Hass auf Israel und Juden für ein Blutbad. Henninger sprach dazu mit noch lebenden Zeitzeugen. Austrian Wings empfiehlt diesen Beitrag, der angesichts des seit dem versuchten Völkermord der radikalen islamischen Terrororganisation Hamas an Israelis am 7. Oktober 2023 ausufernden islamofaschistischen Antisemitismus, traurige Aktualität hat. In dem ORF-Beitrag von Doris Henninger kommt unter anderem Zeitzeuge Gerhard Gruber zu Wort.
In seinem Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten" widmet der österreichische Luftfahrtjournalist Patrick Huber diesem Anschlag nicht nur ein eigenes Kapitel, sondern konnte dafür auch das letzte große Interview mit Oberst Alfred "Django" Rupf (verstorben 2024) führen, der damals im Dienst war.
(red SI)