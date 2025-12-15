TV-Tipp für HEUTE, 19 Uhr: ORF 2 über Terroranschlag am Flughafen Wien vor 40 Jahren

Nicht erst seit dem gestrigen islamistischen Terroranschlag auf Juden in Australien mit mindestens 15 Toten, stehen israelische Einrichtung im Fokus arabischer Terroristen und/oder radikaler antisemitischer Muslime. Im Dezember vor 40 Jahren verübte ein arabisches Terrorkommando einen Terroranschlag auf den Schalter der israelischen Fluglinie EL AL auf dem Flughafen Wien. Heute um 19 Uhr wird in ORF Niederösterreich darüber berichtet.

Der heute in "Niederösterreich heute" um 19 Uhr in ORF 2 ausgestrahlte Beitrag der Journalistin Doris Henninger berichtet über den Terroranschlag vom 27. Dezember 1985. So wie gestern in Australien am Bondi Beach (zwei Muslime, die ersten Meldungen zufolge mit der Terrororganisation IS sympathisierten), sorgten auch damals gewaltbereite judenhassende palästinensische Terroristen auf dem Flughafen Wien in ihrem fanatischen Hass auf Israel und Juden für ein Blutbad. Henninger sprach dazu mit noch lebenden Zeitzeugen. Austrian Wings empfiehlt diesen Beitrag, der angesichts des seit dem versuchten Völkermord der radikalen islamischen Terrororganisation Hamas an Israelis am 7. Oktober 2023 ausufernden islamofaschistischen Antisemitismus, traurige Aktualität hat. In dem ORF-Beitrag von Doris Henninger kommt unter anderem Zeitzeuge Gerhard Gruber zu Wort.

Der 40 Jahre zurückliegende Terroranschlag auf dem Flughafen Wien füllt auch ein ganzes Kapitel in einem der Bücher von Patrick Huber. Angesichts des gewaltbereiten islamischen Antisemitismus ist das Thema aktueller denn je.

In seinem Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten" widmet der österreichische Luftfahrtjournalist Patrick Huber diesem Anschlag nicht nur ein eigenes Kapitel, sondern konnte dafür auch das letzte große Interview mit Oberst Alfred "Django" Rupf (verstorben 2024) führen, der damals im Dienst war.

(red SI)