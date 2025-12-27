HEUTE VOR 40 Jahren: Anschlag arabischer Terroristen auf dem Flughafen Wien Schwechat

Kurz vor 9 Uhr Früh stürmten am 27. Dezember 1985 drei mit Handgranaten und Sturmgewehren vom Typ Kalaschnikow bewaffnete Männer die Abflughalle des Schwechater Flughafens im Bereich des heutigen "Terminal 2" und griffen die beim El Al (Hebräisch: אל על) Schalter wartenden Passagiere an. Nahezu zeitgleich kam es am Flughafen von Rom ebenfalls zu einem Terrorangriff, bei dem 15 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Hier finden Sie unsere ausführliche Reportage zum Thema "Terroranschlag auf dem Flughafen Wien" aus dem Jahr 2010.
In seinem Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten" widmet der österreichische Luftfahrtjournalist Patrick Huber diesem Anschlag nicht nur ein eigenes Kapitel, sondern konnte dafür auch das letzte große Interview mit Oberst Alfred "Django" Rupf (verstorben 2024) führen, der damals im Dienst war.
Zum heutigen 40. Jahrestag des Terroranschlages berichten zudem mehrere österreichische Medien über die Tragödie:
Besonders lesenswert: https://www.mena-watch.com/anschlag-schwechat-1985-hintergruende/
https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/40-jahrestag-des-terroranschlags-am-flughafen-wien_a7438163
https://www.vienna.at/terroranschlag-am-flughafen-wien-vor-40-jahren-drei-passagiere-starben/9885113
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/blutbad-in-schwechat-terror-in-der-abflughalle;art58,4121718 (Paywall)
(red)