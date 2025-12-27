HEUTE VOR 40 Jahren: Anschlag arabischer Terroristen auf dem Flughafen Wien Schwechat

Nicht erst seit dem islamistischen Terroranschlag vom 14. Dezember 2025 durch zwei radikale Muslime (ein gebürtiger Inder, ein gebürtiger Australier) auf Juden in Australien mit mindestens 15 Toten, stehen israelische und jüdische Einrichtung im Fokus arabischer Terroristen und/oder radikaler antisemitischer Muslime. Das Problem: Antisemitismus ist in islamischen Kreisen besonders stark verbreitet, wie unter anderem der Islam- und Terrorexperte Abdel-Hakim Ourghi zu berichten weiß. Im Dezember vor 40 Jahren verübte ein arabisches Terrorkommando einen Terroranschlag auf den Schalter der israelischen Fluglinie EL AL auf dem Flughafen Wien. Wir gedenken der Opfer des palästinensischen Terrors von damals.

Kurz vor 9 Uhr Früh stürmten am 27. Dezember 1985 drei mit Handgranaten und Sturmgewehren vom Typ Kalaschnikow bewaffnete Männer die Abflughalle des Schwechater Flughafens im Bereich des heutigen "Terminal 2" und griffen die beim El Al (Hebräisch: אל על) Schalter wartenden Passagiere an. Nahezu zeitgleich kam es am Flughafen von Rom ebenfalls zu einem Terrorangriff, bei dem 15 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Hier finden Sie unsere ausführliche Reportage zum Thema "Terroranschlag auf dem Flughafen Wien" aus dem Jahr 2010.

In seinem Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten" widmet der österreichische Luftfahrtjournalist Patrick Huber diesem Anschlag nicht nur ein eigenes Kapitel, sondern konnte dafür auch das letzte große Interview mit Oberst Alfred "Django" Rupf (verstorben 2024) führen, der damals im Dienst war.

Zum heutigen 40. Jahrestag des Terroranschlages berichten zudem mehrere österreichische Medien über die Tragödie:

Besonders lesenswert: https://www.mena-watch.com/anschlag-schwechat-1985-hintergruende/

https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/40-jahrestag-des-terroranschlags-am-flughafen-wien_a7438163

https://www.vienna.at/terroranschlag-am-flughafen-wien-vor-40-jahren-drei-passagiere-starben/9885113

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/blutbad-in-schwechat-terror-in-der-abflughalle;art58,4121718 (Paywall)

(red)