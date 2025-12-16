Flughafen Wien freut sich über passagierstärksten November seiner Geschichte

Passagierwachstum im November 2025: Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 8,2% auf 3.177.617 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 5,8% auf 2.396.644 Reisende. Damit verzeichnete der Flughafen Wien den passagierstärksten November seiner Geschichte.

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber November 2024 auf 1.970.413 (+6,5%) und jene der Transferpassagiere nahm leicht auf 408.184 (+0,1%) Reisende zu. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 18.099 Starts und Landungen (+4,7%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,7% auf 27.313 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im November 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 789.128 Reisende (+4,6% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 174.285 Passagiere (+0,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 29.955 Reisende (+7,6%) und nach Afrika 32.768 (+7,1%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 73.608 Fluggäste (+29,4%). Der Ferne Osten verzeichnete einen Passagierzuwachs von 9,7% auf 51.981 Reisende.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im November 2025 insgesamt 734.791 Passagiere (+16,5%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 46.182 Reisende (+13,5%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis November 2025: +2,4% in Wien und +4,6% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis November 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf kumuliert 30.033.717 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 5,9% auf 289.049 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,6% auf 40.151.998 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Disclaimer/Haftungshinweis

­Verkehrsentwicklung November 2025

Flughafen Wien (VIE) 11/2025 Diff.% 2024 01-11/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 2.396.644 +5,8 30.033.717 +2,4 Lokalpassagiere an+ab 1.970.413 +6,5 23.597.959 +3,3 Transferpassagiere an+ab 408.184 +0,1 6.207.302 -2,9 Bewegungen an+ab 18.099 +4,7 221.985 +2,5 Cargo an+ab (in to) 27.313 +0,7 289.049 +5,9 MTOW (in to) 778.432 +4,7 9.591.052 +3,4 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 11/2025 Diff.% 2024 01-11/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 734.791 +16,5 9.352.636 +11,8 Lokalpassagiere an+ab 733.737 +16,5 9.341.884 +11,8 Transferpassagiere an+ab 1.054 +27,0 10.178 -6,7 Bewegungen an+ab 4.973 +18,5 60.462 +10,8 Cargo an+ab (in to) 2.463 +16,2 24.317 +20,8 MTOW (in to) 196.528 +20,2 2.362.649 +11,6 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 11/2025 Diff.% 2024 01-11/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 46.182 +13,5 765.645 +10,3 Lokalpassagiere an+ab 46.182 +13,5 765.645 +10,3 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 350 +5,1 5.779 +6,8 Cargo an+ab (in to) 0 +18,1 3 -8,7 MTOW (in to) 11.069 +6,9 190.139 +14,4 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 11/2025 Diff.% 2024 01-11/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 3.177.617 +8,2 40.151.998 +4,6 Lokalpassagiere an+ab 2.750.332 +9,1 33.705.488 +5,6 Transferpassagiere an+ab 409.238 +0,1 6.217.480 -2,9 Bewegungen an+ab 23.422 +7,3 288.226 +4,3 Cargo an+ab (in to) 29.776 +1,8 313.368 +6,9 MTOW (in to) 986.029 +7,5 12.143.840 +5,1

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

