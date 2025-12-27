Flughafen Wien knackt Rekord: 32-millionster Passagier begrüßt

Der Flughafen Wien erreicht einen neuen historischen Meilenstein: Noch vor Jahresende verzeichnet Österreichs größter Airport den 32-millionsten-Passagier und damit schon jetzt einen neuen Rekord. Das exakte Passagieraufkommen für das Gesamtjahr 2025 gibt der Flughafen Wien am 20. Jänner 2026 bekannt. Die Reisende Angela aus Bukarest und ihre Schwester Carmen wurden von Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak sowie Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger bei ihrer Ankunft am Wiener Airport begrüßt.

„Diese Rekordmarke ist ein starkes Zeichen für die internationale Strahlkraft Wiens und den hohen Stellenwert des Flughafens als modernes Gateway für Gäste aus aller Welt. Als pulsierende Hauptstadt mit lebendiger Kultur und attraktiver Lebensqualität ist Wien ohne leistungsfähigen Flughafen nicht denkbar. Der Flughafen Wien ist damit auch ein zentraler Partner für die Zukunft unserer Stadt und ein entscheidender Standortfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der gesamten Region.“, so Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales der Stadt Wien.

„32 Millionen Passagiere – das ist ein Rekord, der für sich spricht. Er zeigt eindrucksvoll, wie stark sich der Flughafen Wien als internationaler Knotenpunkt etabliert hat und wie sehr Wien als Reisedestination geschätzt wird. Möglich wurde dieser Meilenstein nur durch die großartige Leistung unseres gesamten Teams und aller Partner am Standort. Und wir denken schon weiter: Mit der Süderweiterung schaffen wir bis 2027 ein neues Qualitätsniveau – für ein noch besseres Reiseerlebnis mit mehr Komfort, modernster Infrastruktur und einem erweiterten Angebot an Shopping, Gastronomie und Lounges“, so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Persönliche Begrüßung durch Stadträtin Barbara Novak und Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger

Seit 20 Jahren besuchen die beiden Schwestern Angela und Carmen gemeinsam die österreichische Bundeshauptstadt, um hier die Weihnachtszeit und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu genießen. Kurz vor Jahresende kamen die beiden auch in diesem Jahr mit Austrian Airlines aus Bukarest in Wien an und wurden aus einem ganz besonderen Anlass feierlich empfangen: Angela war die 32-millionste-Passagierin am Flughafen Wien. Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak und Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger nahmen die Reisenden persönlich in Empfang. Sie überreichten den Schwestern Angela und Carmen zwei Vienna City Cards mit kostenlosen Öffis und zahlreichen Vergünstigungen, Gutscheine im Wert von € 500,-- für die Shopping- und Gastronomiebetriebe am Flughafen sowie für die Gratisnutzung des FastTrack-Services und zwei Gratisbesuche für die exklusiven Vienna Airport Lounges, darunter die prämierte VIENNA Lounge.

(red FD / VIE)