Wizz Air liebäugelt mit Flügen in die USA

Der ungarische Low Coster Wizz AIr (mit Töchtern in Malta und Großbritannien) will Flüge in die USA aufnehmen. Zunächst seien Charterflüge geplant, aber im nächsten Schritt denke man auch an Linienflüge. Noch seien die entsprechenden Genehmigungen der zuständigen US-Stellen nicht erteilt, Wizz Air hofft jedoch auf eine Freigabe ihrer Pläne auf Grundlage des "open skies" Abkommens zwischen Großbritannien und den USA. Dann könnte die britische Wizz AIr Tochter Wizz Air UK die Transatlantikflüge nach Amerika durchführen.

Wizz Air UK betreibt derzeit 21 Airbus A321neo, drei davon sind die Langstreckenversion A321XLR.

(red)