ARA Flugrettung zieht Bilanz für 2025: Nachtwindeneinsätze boomen

Auch im Jahr 2025 standen die drei Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung wieder im Dauereinsatz. Die rot-weiß-roten Flugrettungs-Profis in Fresach, am Nassfeld und in Reutte wurden insgesamt 2.145 Mal alarmiert. Ein deutlicher Anstieg ist bei den nächtlichen Windenbergungen zu verzeichnen, so die ARA.

Die ARA Flugrettung ist im Jahr 2025 mit ihren drei Notarzthubschraubern zu 2.145 Einsätzen alarmiert worden. Das bedeutet gegenüber dem Jahr davor ein Minus von 280 Einsätzen. „Dieser Rückgang ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass wir im vergangenen Jahr am Nassfeld im Sommer eine Pause eingelegt haben “, erklärt ARA-Geschäftsführer Thomas Jank.

Die wohl auffälligste Entwicklung gab es im abgelaufenen Jahr im Bereich der nächtlichen Windenbergungen zu verzeichnen: Der Anstieg hier beträgt gegenüber 2024 satte 63 Prozent – 62 solcher Einsätze wurden 2025 absolviert, allein 53 davon durch den Notarzthelikopter RK-2 in Reutte. Für ARA-Flugbetriebsleiter Herbert Graf kommen diese Zahlen nicht wirklich überraschend: „Für Patienten und Einsatzorganisationen stellt eine professionelle nächtliche Windenoperation, die ohne Zwischenlandungen und Tankstopps auskommt, einen unglaublichen Mehrwert dar, der nicht selten über Leben oder Tod entscheidet.“ Speziell der ARA-Notarzthubschrauber RK-2 aus Reutte wird regelmäßig bei Nacht ins Tiroler Unterland oder ins angrenzende Bayern beordert, um im alpinen Gelände herausfordernde Windenbergungen durchzuführen.

Einen Meilenstein setzte die ARA Flugrettung im Jahr 2025 im flugbetrieblichen Bereich: Das Flugrettungsunternehmen nahm die erste H145 in Österreich mit Fünfblattrotor in Betrieb. Aktuell kommt die Maschine am Nassfeld zum Einsatz. „Mehr Leistung, weniger Vibrationen und höhere Zuladungskapazitäten sorgen für mehr Sicherheit und größere Einsatzmöglichkeiten“, erzählt der stellvertretende ARA-Geschäftsführer Andreas Grießer.

Ebenso neu beim Nassfeld-Heli: Die sogenannten „Pulsing Lights“. „Dabei handelt es sich um ein ausgeklügeltes visuelles Erkennungssystem, bestehend aus acht LED-Lichtern, das die Sichtbarkeit des Helikopters in der Luft und am Boden deutlich optimiert“, so Grießer.

Für ARA-Geschäftsführer Thomas Jank ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die solide Entwicklung der ARA Flugrettung in den letzten Jahren primär auf zwei Faktoren zurückzuführen ist: „Diese Erfolgsstory ist das Produkt von außergewöhnlichen Mitarbeitern, die allesamt einen grandiosen Job machen und einem perfekten Support durch unseren Mehrheitseigentümer DRF Luftrettung, der uns bei allen Weiterentwicklungsaktivitäten tatkräftig unterstützt.“

Die meisten Einsätze im Jahr 2025 bei der ARA Flugrettung wurden in Folge von Sport- und Freizeitunfällen absolviert (rund 42%). Auf Platz zwei im Einsatzranking: Internistische Notfälle (rund 26%), gefolgt von neurologischen Notfällen (rund 12%).

Für die gemeinnützige ARA Flugrettung sind aktuell 88 Mitarbeiter tätig: Neun Piloten, 10 Windenoperator (HEMS-TC), 21 Flugretter, 36 Notärzte und 12 Verwaltungskräfte. An allen drei Stationen (Fresach, Reutte, Nassfeld) wird mit einer Vierpersonen-Crew (Pilot, Windenoperator, Flugretter, Notarzt) geflogen, die bei Bedarf um weitere Spezialkräfte (Bergretter, Fachärzte, Intensivpfleger, Hundeführer bei Lawineneinsätzen…) ergänzt werden kann.

Die ARA Flugrettung wurde 2001 gegründet. Das Unternehmen, das mit dem Kärntner Roten Kreuz kooperiert, gehört zur DRF Luftrettungs-Gruppe und betreibt in Österreich mit Fresach (Kärnten), Nassfeld (Kärnten) und Reutte (Tirol) drei Stationen. Heuer begeht die ARA Flugrettung ihr 25-Jahr-Jubiläum. Die Anfänge waren allerdings turbulent, es kam zu einem "Kärntner Luftkrieg", bei dem das Rote Kreuz einen Kritiker in mindestens einem Fall sogar vor Gericht schleifte - und den Prozess verlor.

Fresach (RK-1)

Einsätze insgesamt: 1.019 (2024: 1.059)

Primäreinsätze: 906 (2024: 899)

Sekundäreinsätze: 69 (2024: 100)

Fehleinsätze: 44 (2024: 60)

Windeneinsätze: 67 (2024: 82)

Windeneinsätze bei Nacht: 8 (2024: 10)

Reutte (RK-2)

Einsätze insgesamt: 960 (2024: 1.096)

Primäreinsätze: 769 (2024: 892)

Sekundäreinsätze: 146 (2024: 137)

Fehleinsätze: 45 (2024: 67)

Windeneinsätze: 242 (2024: 187)

Windeneinsätze bei Nacht: 53 (2024: 27)

Nassfeld (ARA-3), saisonale Station (2025: Jänner, Februar, März, Dezember)

Einsätze insgesamt: 166 (2024: 270)

Primäreinsätze: 161 (2024: 260)

Sekundäreinsätze: 4 (2024: 7)

Fehleinsätze: 1 (2024: 3)

Windeneinsätze: 35 (2024: 62)

Windeneinsätze bei Nacht: 1 (2024: 1)

(red / ARA Flugrettung)