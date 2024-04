Alaska: DC-4 stürzt nach Triebwerksexplosion ab

Zwei Insassen sind beim Absturz einer DC-4 am 23. April 2024 in den USA ums Leben gekommen.

Die Douglas C-54 Skymaster (militärische Version der DC-4) der Alaska Air Fuel Inc befand sich mit zwei Piloten an Bord auf dem Weg von Fairbanks, Alaska, nach Kobuk. Dieses Dorf befindet sich etwa 500 Kilometer nordwestlich vom Startflughafen. Die Ladung der Maschine bestand aus 12.800 Litern Heizöl für das knapp 200 Einwohner zählende Dorf.

Der Start des Flugzeugs mit der Kennung N3054V verlief ereignislos, doch etwa 11 Kilometer vom Flughafen entfernt, kam es in einer Höhe von rund 1.500 Fuß aus noch unbekannter Ursache an einem der zwei Triebwerke an der linken Tragfläche zu einer heftigen Explosion, wie Videoaufnahmen zeigen. Unmittelbar nach der Explosion kippte die C-54 scharf nach links und ging in einen steilen Sinkflug über. Nur neun Sekunden nach der Explosion schlug das Flugzeug mit einer Querneigung von rund 90 Grad nach links und steil nach unten gerichteter in einem Flussbett auf und explodierte. Die beiden Piloten kamen bei dem Absturz ums Leben. Weitere Personen befanden sich nach dem bisherigen Erkenntnisstand nicht an Bord.

Die Unglücksmaschine wurde 1945 gebaut und war für den Transport von Heizöl in der Kabine mit speziellen Tanks ausgestattet, wie diese Aufnahme der verunfallten C-54 zeigt. Es dürfte sich um die letzte kommerziell betriebene DC-4 in den USA gehandelt haben.

Das Muster DC-4, in der Militärversion als C-54 bezeichnet, spielte auch eine bedeutende Rolle im Rahmen der Berliner Luftbrücke.

Eine Expertenkommission zur Klärung der Unfallursache hat ihre Arbeit aufgenommen.

(red)