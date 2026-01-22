City Airport Train (CAT) ab 2027 mit neuen Zügen im neuen Design

Die Zugausführung KISS200 wurde speziell für hohe Fahrgastaufkommen konzipiert. Das moderne und aerodynamische Design, das großzügige Raumangebot sowie der hohe Innovationsgrad machen den Zug ideal für den stark frequentierten Expressverkehr.



„Wir freuen uns sehr, das elegante Außendesign der neuen CAT-Züge, für das die moodley strategy & design group verantwortlich zeichnet, bereits jetzt vorstellen zu können. Die Züge werden im bekannten CAT-Grün, Smaragdgrün und Anthrazit glänzen“, so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.



Christian Diewald, Geschäftsführer von Stadler Austria, betont: „Der erste Kontakt mit einer Stadt findet oft im Zug vom Flughafen statt. Deshalb braucht es Fahrzeuge, die diesen Moment perfekt präsentieren. Unser KISS erfüllt genau das – als moderne, verlässliche und hochwertige Visitenkarte für Wien.“



Das CAT-Außendesign: Elegante Dynamik – Identität in Bewegung

Das bekannte, leuchtende CAT-Grün prägt die primäre Farbgebung der großzügig liniengeführten Signatur am Zug und sorgt für eindeutige Differenzierung sowie starke Markenpräsenz bereits aus großer Distanz. Ergänzt wird diese dynamische Präsenz durch das neu eingeführte Smaragdgrün, das dem CAT eine elegante, kultivierte Note verleiht. Anthrazit zwischen den beiden Grüntönen schafft visuelle Klarheit und fungiert als kommunikativer Träger des CAT-Logos in der modernen Komposition – ein Ausdruck schneller, verlässlicher Hochleistungsmobilität zwischen der Stadt und Flughafen.



Für die Orientierung am Bahnsteig wird außen am Zug ein klares Piktogramm- und Wegeleitsystem angebracht. Selbstverständlich sind die Züge PRM-tauglich und damit barrierefrei zugänglich.

(red / CAT)