Stammstreckensperre 2026: City Airport Train fährt mit Bussen

In diesem Zeitraum wird ein Streckenabschnitt zwischen Wien Mitte und Rennweg im Zuge von Renovierungsarbeiten für den gesamten Schienenverkehr gesperrt. Der CAT bietet sogar ein besonderes Angebot für seine Passagiere - die Frequenz der Transfers wird erhöht, pro Stunde verkehren bis zu 5 Busse in jede Richtung. Zur Verfügung gestellt werden die hochwertig ausgestatteten Setra-Reisebusse von der Firma Blaguss Reisen GmbH.



„Wir freuen uns sehr, dass wir den Wienern im Zeitraum der Stammstreckensperre weiterhin einen zuverlässigen Flughafentransfer mit Bussen von und nach Wien Mitte und das noch dazu in höherer Frequenz – bis zu 5 Mal pro Stunde – anbieten können. Das Bus-Modell Setra, welches beim CAT in Kooperation mit der Blaguss Reisen GmbH zum Einsatz kommen wird, verfügt über 55 Sitze mit besonderer Beinfreiheit, Klimaanlage und Bordinfotainment-System.“, so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.



„Ein verlässlicher, komfortabler CAT-Transfer muss auch während der Stammstreckensperre selbstverständlich bleiben – dafür unterstützen wir den Ersatzverkehr mit unseren hochwertig ausgestatteten Premium-Reisebussen. Gemeinsam mit dem CAT tragen wir dazu bei, dass die Verbindung zwischen Wien Mitte und dem Flughafen für alle Reisenden weiterhin schnell, stressfrei und in erhöhter Frequenz funktioniert.“, erläutert Thomas Blaguss, Geschäftsführer Blaguss Reisen GmbH.



Besitzer der Wiener Linien Jahreskarte, der ÖBB-Vorteilscard oder des Klimatickets können den CAT um 7 Euro pro Richtung nutzen, Kinder bis 15 Jahre fahren sogar kostenlos. Der CAT City Check-In kann während der Stammstreckensperre aus logistischen Gründen leider nicht angeboten werden.



Zeitraum der Stammstreckensperre: 07.09.2026 bis Ende Oktober 2027

Frequenz der CAT-Ersatzbusse:

15 Minuten-Takt von 5.30 bis 7.00 Uhr ab Wien Mitte und von 6:10 bis 7.00 Uhr ab Flughafen.

Ab 7.00 Uhr alle 12 Minuten (5x/Std.) bis 19.00 Uhr.

Ab 19.00 Uhr wieder alle 15 Minuten bis Mitternacht. Letzter Bus ab Wien Mitte um 23.15 Uhr und ab Flughafen um 23.37 Uhr.