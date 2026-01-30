Discover Airlines startet mit neuer Langstreckenkabine „Ocean Blue“ in die Zukunft

Fünf Jahre nach ihrer Gründung setzt Discover Airlines mit der größten Investition ihrer Firmengeschichte ein klares Signal für die Zukunft: Die Langstreckenflotte – insgesamt 16 Airbus A330-300 – wird mit einer komplett neuen Kabine ausgestattet. Damit führt der junge Ferienflieger die neueste Produktgeneration in allen drei Reiseklassen ein und schafft für seine Gäste ein Kundenerlebnis auf höchstem Niveau.

Das erste Flugzeug mit der neuen Kabine fliegt ab April 2027; anschließend wird die Airbus A330-Flotte sukzessive umgebaut. Alle Flugzeuge sollen bis Mitte 2028 mit der neuen Kabine ausgestattet sein. Nach dem Umbau verfügt jeder Airbus A330 über 288 Sitzplätze: 227 in der Economy Class, 31 in der Premium Economy Class und 30 in der Business Class.

Ocean Blue: Feriengefühl, Qualität und Komfort in allen Klassen

Die neue Kabine trägt den Namen Ocean Blue. Inspiriert von der Weite und den Farbtönen des Ozeans steht sie für Entdeckerfreude und Fernweh – Attribute, die den Charakter von Discover Airlines als Ferienairline perfekt unterstreichen. Die neue Kabine überzeugt mit einem modernen und eleganten Auftritt: kräftige Blautöne, klare Formen, ausgewählte Farbakzente und feine Details schaffen ein hochwertiges Ambiente, das sich durch alle drei Klassen zieht. Damit übersetzt Discover Airlines das Feriengefühl in ein Design, das zugleich die Nähe zur Lufthansa Group zeigt und den hohen Qualitätsanspruch der Airline widerspiegelt.

Ergänzt wird das Kabinenkonzept durch Human Centric Lighting, das mit unterschiedlichen Lichtfarben den Biorhythmus der Reisenden unterstützt und zum Wohlbefinden an Bord beiträgt.

Der Name Ocean Blue ist auch eine charmante Hommage an die Unternehmensgeschichte: Discover Airlines startete 2020 als internes Projekt unter dem Namen „Ocean“. Noch heute rufen Tower weltweit die Cockpitcrews unter dem Rufnamen Ocean (Flugfunkkennung OCN). Mit dem Kabinennamen schlägt Discover Airlines bewusst eine Brücke zwischen Herkunft und Zukunft.

Echtes Upgrade in allen ReiseklassenEconomy Class: Durch eine Optimierung der Sitze profitieren Reisende zukünftig von mehr Beinfreiheit und einem angenehmen Sitzneigewinkel. Die 6-fach verstellbare Kopfstütze sowie mehr Stauraum erhöhen den Komfort auf der Langstrecke nochmals. Wie bisher können Reisende zudem auf Wunsch Plätze mit deutlich mehr Beinfreiheit hinzubuchen.

Premium Economy Class: Schon heute gehört die Premium Economy von Discover Airlines zu den besten Angeboten unter den Ferienairlines und ist sehr gut nachgefragt. Mit Ocean Blue verbessert die Airline ihr Angebot nochmals deutlich und bietet im internationalen Vergleich innerhalb des Feriensegments ein Spitzenprodukt. Der Sitz nutzt ein innovatives Hartschalen-Design. Er lässt sich mühelos verstellen, ohne Mitreisende zu stören. Diskreter Sichtschutz sorgt für mehr Privatsphäre. Eine große Sitzneigung, eine integrierte Beinauflage und eingebaute Leselampen ermöglichen flexible und komfortable Sitzpositionen.

Business Class: Durch die 1-2-1-Konfiguration bietet jeder Sitz direkten Zugang zum Gang. Rund die Hälfte der Sitze sind Paarsitze, bei denen ein verstellbarer Privacy Divider wahlweise Ruhe oder gemeinsame Reisemomente ermöglicht. Die Sitze lassen sich wie bisher in ein rund zwei Meter langes, flaches Bett verwandeln, bieten aber im Vergleich zu heute deutlich mehr Privatsphäre, mehr persönlichen Raum und Staumöglichkeiten.

Business Class Suite: Ein besonderes Highlight sind die zwei neuen Business Class Suite Sitze in der ersten Reihe: Mit rund 1,20 Meter hohen Schiebetüren, 32-Zoll-Monitoren, einem großzügigen offenen Fußraum, mehr Platz und Stauraum sowie einem erweiterten kulinarischen Angebot, bieten sie maximale Privatsphäre und Komfort. Dank des Privacy Dividers lässt sich die Suite gemeinsam oder auch getrennt nutzen.

Modernstes Entertainment auf jedem Platz

Ocean Blue steht nicht nur für Design und Komfort, sondern auch für modernste Technik. Alle Klassen verfügen über deutlich größere 4K-Touchscreens mit integrierter Bluetooth-Funktion, um eigene Geräte wie beispielsweise Kopfhörer zu verbinden. In der Economy Class sind USB-C-Anschlüsse an jedem Platz vorhanden; Business Class und Premium Economy bieten USB-C- und Steckdosenanschlüsse sowie die Möglichkeit des kabellosen Ladens. In der Premium Economy profitieren Gäste erstmals von Noise-Cancelling-Kopfhörern.

Schon heute bietet die gesamte Langstreckenflotte von Discover Airlines Internetzugang. Zukünftig erhalten alle Flugzeuge ein Upgrade auf das schnellste derzeit verfügbare Inflight-Internet des Anbieters Starlink, das Gästen dann kostenlos zu Verfügung steht.

Ulrich Lindner, CEO von Discover Airlines, sagt: „Mit dieser Investition setzen wir neue Maßstäbe für das Ferienfliegen auf der Langstrecke. Fünf Jahre nach unserer Gründung investieren wir einen dreistelligen Millionenbetrag gezielt in Komfort, Qualität und das Reiseerlebnis unserer Gäste. Das ist ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung von Discover Airlines. Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns darauf, unsere Gäste bald in der neuen Ocean Blue Kabine willkommen zu heißen.“

(red CW / PM EW)