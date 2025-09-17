Ulrich Lindner wird neuer CEO von Discover Airlines

Mit Blick auf die Größe von Discover Airlines und Edelweiss sowie deren zukünftige Entwicklung, werden beide Gesellschaften künftig wieder getrennt geführt. Bernd Bauer hat Discover Airlines in den vergangenen drei Jahren mit seiner Expertise weiter aufgebaut, operativ und kommerziell stabilisiert und erfolgreich in die Profitabilität geführt. Die Übergabe erfolgt schrittweise im November, bevor Bernd Bauer sich ab 01. Dezember wieder voll auf seine Rolle als CEO von Edelweiss konzentriert.

Ulrich Lindner leitet aktuell den Bereich „Offer Steering und Ancillaries“ für die Lufthansa Group. Mit seinem Team entwickelt er unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kundengruppen, Bedürfnisse und Kaufverhalten, passgenaue kommerzielle Angebote für die weltweiten Märkte. Dabei spielt vor allem das Revenue Management eine zentrale Rolle, das mit gezielten Instrumenten für Pricing und Steuerung maßgeblich zur Optimierung der Angebote beiträgt. Er begann seine Laufbahn in der Lufthansa Group vor über 25 Jahren. In dieser Zeit übernahm er zahlreiche Führungsaufgaben in verschiedenen Bereichen. So leitete er beispielsweise die Langstrecken-Netzplanung für alle Passagier-Airlines des Konzerns, er war kommerziell verantwortlich für die Lufthansa Aviation Training und hatte verschiedene Führungspositionen im Controlling inne. Ulrich Lindner hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Bernd Bauer hatte im Oktober 2022 zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CEO von Edelweiss auch den Posten des CEOs von Discover Airlines übernommen. Unter seiner Führung ist Discover Airlines stark gewachsen, hat sich als feste Größe im Urlaubs- und Privatreisemarkt etabliert und zeichnet sich durch anhaltend hohe Kundenzufriedenheit aus. Die Fluggesellschaft hat in dieser Zeit ihren Markenauftritt erneuert, ihr Streckennetz massiv ausgeweitet und mit München sehr erfolgreich ihre zweite Heimatbasis eröffnet. Die Airline wurde 2021 gegründet und nach dem Vorbild von Edelweiss konzipiert. Sie hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Bereits seit 2014 ist Bernd Bauer CEO der Fluggesellschaft Edelweiss in der Schweiz. Heiko Reitz, Mitglied des Vorstands von Lufthansa Airlines und Aufsichtsratsvorsitzender von Discover Airlines sagt: „Ich freue mich, dass mit Ulrich Lindner ein erfahrener und versierter Airline Experte die Führung von Discover Airlines übernimmt. Mit seiner großen Expertise im kommerziellen Bereich wird er die sehr erfolgreiche Geschichte von Discover Airlines weiterschreiben und das Wachstum der Airline mit neuen Flugzeugen, neuen Zielen und einem größer werdenden Team vorantreiben. Ich danke Bernd Bauer herzlich für seinen herausragenden Einsatz für Discover Airlines. Dass die Airline heute, nur vier Jahre nach ihrer Gründung, nicht nur begeisterte Gäste hat, sondern auch finanziell erfolgreich ist, ist maßgeblich auch sein Verdienst. Ich freue mich, dass Bernd Bauer sein Knowhow weiterhin als CEO bei Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft, einbringt.“

(red / EW)