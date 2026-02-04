Lufthansa fliegt in historischem Parabeldesign

Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum der Lufthansa wurde am Dienstag in Frankfurt ein weiteres sonderlackiertes Flugzeug erwartet: Ein Airbus A321-200 wurde im englischen Norwich im Design der legendären Lockheed Super Star lackiert und flogunter der Flugnummer LH9898 von dort zu Deutschlands größtem Flughafen.

In Frankfurt wird das Kurz- und Mittelstreckenflugzeug mit der Kennung D-AISZ gegen 14.45 Uhr erwartet.Der Airbus A321 trägt nun das historische Lufthansa Parabeldesign. Es wurde Mitte der 1950er-Jahre eingeführt und war inspiriert vom Stromlinien-Trend der 1930er-Jahre. Sie sollte Dynamik, Geschwindigkeit und Zukunftsorientierung signalisieren. Die Parabellinie war nicht nur auf den Leitwerken der Flugzeuge, sondern auch auf Gepäckschildern, Geschäftspapieren, Flugplänen und sogar Zigarrenbanderolen zu sehen.

Fast 70 Jahre nach ihrem Erstflug für Lufthansa ist dieses ikonische Parabeldesign wieder am Himmel zu sehen. 1957 stieß die Super Star zur Lufthansa Flotte. Die Besonderheit: In diesem Flugzeug gab es damals erstmals die Senator-Klasse als exklusivste Reiseart. Schwerpunkt des Einsatzes war die nonstop-Verbindung nach New York über den Nordatlantik. Eine restaurierte Lockheed L-1649A Super Star wird bald gemeinsam mit einer Junkers Ju 52 im neuen Lufthansa Group Hangar One ausgestellt. Das Konferenz- und Besucherzentrum am Flughafen Frankfurt öffnet im April.

Blauer Airbus A350-900 am Hub München

Auch die Lufthansa-Jubiläumsflotte, die mit XXL-Kranich an das Gründungsjubiläum erinnert, hat Zuwachs bekommen: Am gestrigen Montag landete ein blauer Airbus A350-900 mit der Kennung D-AIXL in München. Im französischen Châteauroux war er zuvor frisch lackiert worden. Es ist bereits das dritte Flugzeug in diesem außergewöhnlichen Design: Eine Boeing 787-9 und ein Airbus A320neo, beide mit ihrer Heimatbasis in Frankfurt, sind bereits im 100 Jahre Design unterwegs. In den nächsten Wochen werden mindestens noch ein Airbus A380, eine Boeing 747-8 und ein Airbus A350-1000 folgen.

(red TT / LH)