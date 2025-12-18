US Air Force kauft zwei Boeing 747-8 von Lufthansa

Im Zuge der Einflottung neuer Maschinen für den US-Präsidenten (Air Force One) auf Basis der Boeing 747-8 hat die US Air Force jetzt zwei Boeing 747-8 von Lufthansa erworben.

Derzeit nutzt der US-Präsident als Regierungsflugzeug (Air Force One) bei Reisen eine von zwei Boeing VC-25A, umgebaute Boeing 747-200B. Etwa um 2028 herum sollen zwei neue Flugzeuge auf Basis der Boeing 747-8I diese betagten Maschinen ablösen.

Jetzt hat die US Air Force außerdem zwei Boeing 747-8I von Lufthansa erworben, die im kommenden Jahr in die USA überstellt werden sollen. Das US-Militär will die beiden ehemaligen Lufthansa-Flugzeuge zu Beginn als Trainingsmaschinen genutzt, später als Ersatzteilspender für die beiden Präsidentenmaschinen.

Es handelt sich um die D-ABYD und die D-ABYG, die 2012 bzw. 2013 produziert wurden. Nach eigenen Angaben konnte Lufthansa die beiden Flugzeuge um 400 Millionen US-Dollar verkaufen. Nach der Ausflottung verbleiben noch 17 Boeing 747-8 in der Lufthansa-Flotte.

