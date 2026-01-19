Fotobericht: Erstlandung Luxair Embraer E195-E2 auf dem Flughafen Wien

In Anwesenheit von Yuriko Backes, Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten sowie Vertretern von Luxair und den beteiligten Flughafenpartnern, begrüßten geladene Medienvertreter und Ehrengäste das neue Flugzeug nach der Ankunft auf dem Flughafen Wien.

Während die E195-E2 bereits zu Beginn dieser Woche in den regulären Flugbetrieb gestartet ist, wählte Luxair die Rotation Luxemburg–Wien am 17. Januar als offiziellen Erstflug.

Gilles Feith, Chief Executive Officer von Luxair, erklärte: „Mit der offiziellen Einweihung unserer Embraer E195-E2 schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte von Luxair auf. Dieses Flugzeug ist ein zentraler Baustein unserer Flottenerneuerung und eine langfristige Investition in die Zukunft unserer Airline. Damit bieten wir unseren Passagieren mehr Komfort und Zuverlässigkeit und schaffen zugleich einen effizienteren, leiseren und emissionsärmeren Betrieb. Mein besonderer Dank gilt unseren Teams und unseren Partnern, insbesondere Embraer, lux-Airport und dem Flughafen Wien – sowie Ministerin Backes für ihre Anwesenheit bei diesem besonderen Anlass.“

Auch Yuriko Backes, Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten, unterstrich die Bedeutung des neuen Flugzeugs: „Die neue Embraer ist ein wichtiger Meilenstein für die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair und markiert den Beginn eines ambitionierten Flottenerneuerungsprogramms – eine langfristige Investition zur Modernisierung des Betriebs, zur Stärkung der Servicequalität, zur langfristigen Resilienz sowie zur Verbesserung der Konnektivität unseres Landes für die Zukunft. Darüber hinaus ermöglicht das Flugzeug einen deutlich leiseren Betrieb und leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der CO₂-Emissionen und damit zu einer nachhaltigeren Luftfahrt.“

Vor dem Abflug veranstaltete Luxair am Flughafen Luxemburg eine kurze Zeremonie mit symbolischem ‚Ribbon-Cutting‘. Daran nahmen teil Yuriko Backes, Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten, Gilles Feith, CEO von Luxair, Alexander Flassak, CEO von lux-Airport, sowie Marie-Louise Philippe, Senior Vice President Sales & Marketing sowie Head of Europe and Central Asia bei Embraer, gemeinsam mit den Passagieren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Embraer E195-E2 als Grundpfeiler des Flottenerneuerungsprogramms von Luxair, mit dem die Fluglinie ihre Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit stärkt und gleichzeitig ein noch besseres Reiseerlebnis für Ihre Kunden schafft.

Nach der Landung in Wien wurde die Delegation von Julian Jäger, Vorstand des Flughafens Wien, und seinem Team empfangen. Das Programm umfasste einen Empfang auf dem Vorfeld, Fotomöglichkeiten vor dem Flugzeug sowie eine Besichtigung an Bord, bei der zentrale Ausstattungsmerkmale präsentiert wurden. Im Anschluss fand zudem ein eigener Besuch für Plane Spotter statt, die einen Vienna-Airport-Wettbewerb gewonnen hatten. Jäger sagte: „Wir sind stolz darauf, dass Wien für den offiziellen Erstflug des neuen Embraer-Flugzeugs von Luxair ausgewählt wurde – ein starkes Zeichen unserer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Die Anwesenheit der luxemburgischen Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten, Yuriko Backes, unterstreicht die Bedeutung dieses Anlasses. Das Flugzeug vereint höchste Effizienz mit österreichischer Ingenieurskompetenz, da zahlreiche Komponenten von heimischen Zulieferbetrieben stammen. Der heutige Tag markiert einen wichtigen Schritt für Luxair und für eine nachhaltigere Luftfahrt in Europa.“

Über den neuen Typ

Die Embraer E195-E2 ist das erste von insgesamt sechs fest bestellten Flugzeugen dieses Typs mit Optionen auf drei weitere. Gemeinsam mit den künftig erwarteten Boeing-737-Flugzeugen bildet die E2-Familie eine tragende Säule der Modernisierungsstrategie von Luxair. Der E195-E2 vereint technologische Innovation mit Nachhaltigkeit und hohem Passagierkomfort. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Geringerer Treibstoffverbrauch und geringere Emissionen: bis zu 29 % weniger Treibstoffverbrauch im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation

Reduzierte Lärmemissionen: bis zu 35 % leiser als die ersetzten Flugzeugtypen und damit eines der leisesten Single-Aisle-Jets am Markt – zum Vorteil von Passagieren und Anwohnern rund um Flughäfen

Verbessertes Reiseerlebnis: moderne Kabine mit 2-2-Sitzanordnung ohne Mittelsitz, größere Fenster und Gepäckfächer, 60-W-USB-C-Anschlüsse an jedem Sitzplatz sowie ein modernes Bordunterhaltungssystem

Hohe betriebliche Leistungsfähigkeit: fortschrittliche Aerodynamik und Triebwerke der neuesten Generation sorgen für größere Reichweite, höhere Effizienz und mehr operative Flexibilität im Streckennetz von Luxair

Zudem bringt die E195-E2 die aktualisierte Markenlackierung von Luxair erstmals in den Passagierbetrieb. Diese präsentiert die Farben Luxemburgs in einer klaren, modernen Interpretation der Nationalflagge am Leitwerk und einem markanteren Luxair-Logo für eine stärkere visuelle Präsenz. Marie-Louise Philippe, Senior Vice President Sales & Marketing sowie Leiterin Europa und Zentralasien bei Embraer, ergänzte: „Es ist uns eine große Freude, dass Luxair die erste E195-E2 in ihre Flotte aufnimmt. Das Flugzeug ist optimal auf das Streckennetz von Luxair zugeschnitten und bietet die ideale Balance zwischen Kapazität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und dem hohen Passagierkomfort wird die E2-Familie die Wettbewerbsfähigkeit von Luxair weiter stärken und ein außergewöhnliches Reiseerlebnis ermöglichen.“

(red JB / VIE)