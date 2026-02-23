AirExplore und KlasJet wollen Wachstum vorantreiben

AirExplore aus der Slowakei und die litauische KlasJet schließen sich unter einer einheitlichen Betriebsstruktur zusammen, um die Effizienz zu steigern und die Dienstleistungen beider Fluggesellschaften zu optimieren. Das gaben die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Dadurch entsteht ein agileres und optimiertes Rahmenwerk für eine schnelle Skalierung auf dem wettbewerbsintensiven europäischen ACMI-Markt. Durch die Integration der Backend-Funktionen werden die Fluggesellschaften operative Überschneidungen beseitigen, den Kundenservice verbessern und die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards gewährleisten.

Im Rahmen der organisatorischen Angleichung wurde Justinas Bulka zum CEO von AirExplore ernannt. Er wird auch weiterhin seine derzeitige Funktion als CEO von KlasJet ausüben, wie die beiden Fluggesellschaften mitteilten. AirExplore bietet primär Wetlease-Dienste an, das bedeutet, dass sie Flugzeuge samt Crews an andere Fluglinien vermietet.

„Durch die Annäherung von AirExplore und KlasJet können wir Flugzeuge schneller einsetzen und effizienter skalieren. Indem wir die einzigartigen Stärken jeder Marke nutzen und gleichzeitig unsere Backend-Abläufe vereinheitlichen, positionieren wir uns als der agilste Partner im europäischen Luftfahrtsektor“, sagt Justinas Bulka, CEO von AirExplore und KlasJet.

Die Vereinheitlichung der Betriebsstrukturen von AirExplore und KlasJet wird angesichts der operativen Ähnlichkeiten, die sie aufweisen, zu Effizienzsteigerungen führen. Beide Fluggesellschaften betreiben europäische Luftverkehrsbetreiberzeugnisse (AOC) gemäß den EASA-Vorschriften und unterhalten eine Flotte von Boeing-Flugzeugen, sodass es logisch ist, die technischen und Wartungsstandards zusammenzuführen.

AirExplore und KlasJet bleiben eigenständige Marken, die unter ihren jeweiligen AOCs operieren. KlasJet wird weiterhin den VIP- und Privatcharter-Sektor anführen, während AirExplore sich auf sein Kerngeschäft ACMI konzentrieren wird. Dieser Dual-Marken-Ansatz, der von einem einzigen Führungsteam unterstützt wird, wird die Reichweite beider Betreiber insbesondere in Märkten wie Großbritannien, den USA und Kanada durch das litauische AOC erweitern. Außerdem wird dadurch ein schnellerer Einsatz von Flugzeugen ermöglicht.

Durch die Bündelung interner Ressourcen unter Beibehaltung ihrer einzigartigen Marktidentitäten sind die Fluggesellschaften besser positioniert, um als flexibler und zuverlässiger Partner im europäischen Luftverkehrssektor zu agieren, wird unterstreichen.

Die Flotte von AirExplore umfasst Flugzeuge der Boeing 737-800-Serie, darunter sowohl Passagier- als auch Frachtflugzeuge (737-800 BCF). AirExplore ist Teil der Avia Solutions Group, dem weltweit größten ACMI-Anbieter (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), der eine Flotte von 145 Flugzeugen auf 6 Kontinenten betreibt. Die Gruppe bietet auch eine Reihe von Luftfahrtdienstleistungen an: MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), Piloten- und Crew-Ausbildung, Bodenabfertigung sowie eine Vielzahl von damit verbundenen Luftfahrtdienstleistungen.

