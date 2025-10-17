Slowakische Air Explore flottet weitere Boeing 737-800 ein

Air Explore, ein Full-Service-Anbieter von ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) und nach eigenen die größte Fluggesellschaft der Slowakei, hat ihre Flotte um eine weitere Boeing 737-800 erweitert.

"Unser Plan für die Flotte sieht vor, 50 % davon für Jahresverträge einzusetzen und die anderen 50 % für Saisonverträge in Zeiten hoher Nachfrage zu reservieren. Wir sind bereit, die Bedürfnisse unserer Kunden in verschiedenen Regionen zu erfüllen, und die Anschaffung dieser 737-800 verschafft uns die dafür erforderliche zusätzliche Flexibilität“, sagt Martin Štulajter, CEO von Air Explore.

Laut Martin Štulajter ist das Unternehmen mit dieser Anschaffung gut für die sich entwickelnde Marktdynamik positioniert. „Angesichts der anhaltenden Flugzeugknappheit auf dem Markt und der anhaltenden Lieferverzögerungen verschafft uns die Anschaffung eines Passagierflugzeugs einen strategischen Vorteil. Die Nachfrage nach ACMI-Dienstleistungen ist weiterhin stark, und diese Erweiterung ermöglicht es uns, zuverlässige Lösungen anzubieten“, kommentiert Martin Štulajter.

Air Explore ist nach eigenen Angaben die größte Fluggesellschaft der Slowakei und auf den Passagier- und Frachttransport spezialisiert. Sie betreibt sowohl Passagier- als auch Frachtflugzeuge. Ihre Basis unterhält sie auf dem Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava (Deutsch: Pressburg). Das Unternehmen gehört zur Avia Solutions Group, dem, wiederum nach eigenen Angaben, weltweit größten ACMI-Anbieter (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), der eine Flotte von 187 Flugzeugen auf 6 Kontinenten betreibt. Die Gruppe bietet auch eine Reihe von Luftfahrtdienstleistungen an: MRO (Wartung, Reparatur und Überholung), Piloten- und Crewausbildung, Bodenabfertigung sowie eine Vielzahl damit verbundener Luftfahrtdienstleistungen.

(red / Air Explore)