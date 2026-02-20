AUA streicht Teheran-Flüge bis mindestens Ende März 2026

Die Sicherheitslage im Nahen Osten ist weiter fragil. Islamische Republik Iran als Sicherheitsrisiko und Unterstützer von internationalem Terrorismus.

Austrian Airlines hat mitgeteilt, dass sie die Flüge in die Islamische Republik Iran bis 31. März 2026 aussetzen wird. Eine nochmalige Verlängerung des Flugstopps ist dabei durchaus möglich.

"Unsere Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat oberste Priorität", erklärte AUA-Sprecherin Andrea Hansal.

Austrian Airlines ist als eine der sichersten Fluglinien der Welt international anerkannt. In der bislang 68-jährigen Geschichte der Nachrkiegs-AUA gab es nur einen tödlichen Unfall, und der liegt 65 Jahre zurück. Bei Austrian Airlines herrscht sehr hohe Sicherheitskultur, Piloten und Flugbegleiter sind deutlich über das gesetzliche Mindestmaß hinaus qualifiziert.

(red TT / OS)