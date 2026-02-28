AUA setzt Flüge nach Tel Aviv, Amman, Dubai und Erbil wegen Iran-Krise aus

Der Krieg der Islamischen Republik Iran mit den USA und Israel beeinträchtigt den Flugverkehr. Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain werden umflogen.

Aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Tel Aviv, Amman und Erbil bis einschließlich 7. März aus.

Flüge nach Teheran bleiben weiterhin bis Ende März ausgesetzt. Die Lufträume Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain werden ebenfalls bis einschließlich 7. März nicht genutzt. Zusätzlich setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Dubai bis einschließlich 1. März aus.

Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück.

Die Austrian Airlines Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Lufthansa Group Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Die Sicherheit ihrer Fluggäste und Crewmitglieder hat für Austrian Airlines stets oberste Priorität.

(red SI, CvD)