AUA streicht Flüge nach Teheran bis mindestens 16. Feber

Die Sicherheitslage im Nahen Osten ist wegen der Gewalteskalation der Führung der Islamischen Republik Iran gegen die eigene Bevölkerung weiter angespannt. Austrian Airlines reagiert.

Auf Basis einer erneuten Lagebewertung der Entwicklungen im Nahen Osten wurde heute entschieden, das Flugprogramm von Austrian Airlines wie folgt anzupassen:

Die AUA-Flüge nach/von Teheran werden nunmehr bis inklusive 16. Februar 2026 ausgesetzt. Ebenso werden Überflüge über den Iran weiterhin ausgesetzt. Der irakische Luftraum wird ab heute wieder verwendet.

"Unsere Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat oberste Priorität", heißt es seitens der AUA.

