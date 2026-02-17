EVA Air mit neuer Abflugszeit von Wien nach Bangkok und Taipeh

EVA Air wird mit dem Sommerflugplan 2026 eine Abflugszeit ändern. Das gab die private taiwanesische Fluggesellschaft jetzt bekannt.

Ab 29. März 2026 erfolgt der Abflug des Fluges BR62 ab Wien (VIE) neu um 16:00 Uhr. Ankunft in Bangkok (BKK) ist am nächsten Tag um 7:10 Uhr bzw. in Taipeh (TPE) um 13:25 Uhr, jeweils Ortszeit. Diese Änderung betrifft die Flüge ab Wien jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag.

Die neue, frühere Ankunftszeit in Taipeh erlaubt noch bequemere Weiterflüge in beliebte Destinationen wie zum Beispiel Hongkong, Seoul, Manila oder Fukuoka, die alle nach 15:00 Uhr Ortszeit starten.Die Abflugszeiten der Direktflüge Wien (VIE) – Taipeh (TPE) jeden Montag, Donnerstag und Samstag bleiben unverändert. Der Sommerflugplan ist bis einschließlich 24. Oktober 2026 gültig.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit fast 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlauber sind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartnern – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

