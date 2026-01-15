EVA Air auf Platz 8 der sichersten Fluggesellschaften der Welt

VA Air belegt den achten Platz in der Liste der „Top 25 sichersten Full-Service-Airlines für 2026“ von AirlineRatings.com. Damit hat sich die Fluggesellschaft zum 13. Mal in Folge einen Platz unter den weltweit sichersten Fluggesellschaften in der globalen Bewertung der Website gesichert. EVA Air ist außerdem die einzige Fluggesellschaft aus Taiwan, die unter die zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt gewählt wurde, was ihr langfristiges Engagement und ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Flugsicherheit unterstreicht.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hat EVA Air eine tadellose Sicherheitsbilanz ohne größere Unfälle vorzuweisen. Von Anfang an hat die Airline der Flugsicherheit und dem außergewöhnlichen Service höchste Priorität eingeräumt und wird dafür Jahr für Jahr von Organisationen auf der ganzen Welt mit Preisen und Auszeichnungen geehrt.

„Flugsicherheit ist der wichtigste und unverhandelbare Kernwert von EVA Air“, sagte EVA-Präsident Clay Sun. „Die Auszeichnung durch AirlineRatings.com in 13 aufeinanderfolgenden Jahren ist die größte Ermutigung und Ehre für alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die konsequent eine starke Sicherheitskultur und höchste Standards aufrechterhalten und umgesetzt haben. Wir werden unsere Sicherheitsmanagementsysteme weiter verbessern und unsere Risikopräventionsmechanismen verstärken, um unseren Passagieren das sicherste und zuverlässigste Flugerlebnis zu bieten.“

AirlineRatings.com ist eine international anerkannte Organisation für die Bewertung von Fluggesellschaften. Ihre Bewertungskriterien umfassen eine Vielzahl strenger Indikatoren, darunter internationale Sicherheitsaudits, Flugsicherheitsaufzeichnungen, Flottenalter, Pilotenausbildung, Wartungsstandards und Betriebsmanagement, wodurch ein hohes Maß an Professionalität und Glaubwürdigkeit gewährleistet wird.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit fast 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlauber sind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartnern – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

