EVA Air startet am 26. Juni Nonstop-Flugverbindung zwischen Taipeh und Washington, D.C.

EVA Air nimmt am 26. Juni 2026 eine neue Flugverbindung von Taipeh nach Washington, D.C. mit vier Flügen pro Woche auf. Damit wird das Nordamerika-Netzwerk der privaten Taiwanesischen Airline auf 10 Flughäfen aufgestockt und die Gesamtzahl der wöchentlichen Flüge auf 98 erhöht.

„Nordamerika ist seit langem ein wichtiger strategischer Markt für EVA Air“, sagte Clay Sun, Präsident von EVA Air. „Nach der Einführung unserer Strecke Dallas-Fort Worth im letzten Jahr, durch die wir als einzige Fluggesellschaft in Asien zwei Ziele in Texas anfliegen, bauen wir unser US-Netzwerk mit Nonstop-Flügen nach Washington, D.C. weiter aus. Dies stärkt unsere Präsenz an der Ostküste und ermöglicht es uns, einen der einflussreichsten Märkte des Landes besser zu bedienen, der das politische Zentrum der USA und eine hohe Konzentration globaler Unternehmen beherbergt.“ Präsident Clay Sun fügte hinzu: „Die Aufnahme der Strecke nach Washington, D.C. stärkt unser nordamerikanisches Streckennetz und bietet den Passagieren flexiblere, effizientere und komfortablere Reisemöglichkeiten.“

Die Strecke Taipeh–Washington, D.C. wird mit Flugzeugen des Typs Boeing 787-9 bedient, die über drei Klassen verfügen: Royal Laurel Class, Economy Class und die neue Premium Economy Class der vierten Generation. Letztere bietet den branchenweit größten Sitzabstand von 1,07 Meter und hebt das Designkonzept von einem „verbesserten Economy”-Standard auf ein „Business Class-ähnliches” Erlebnis.

Die neuen Flüge nach Washington werden jeweils Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag um 19:30 Uhr von Taipeh abheben. Die Rückflüge von Washington, D.C. nach Taipeh erfolgen jeweils Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Mit der Einführung der Strecke nach Washington, D.C. können Passagiere in Zukunft nahtlos über die zehn Nonstop-Flughäfen von EVA Air in Nordamerika umsteigen, darunter Los Angeles, San Francisco, Seattle, New York, Houston, Dallas-Fort Worth, Chicago, Vancouver und Toronto. Durch Partnerschaften mit Star Alliance-Mitgliedern wie Air Canada, United Airlines, Avianca und Copa Airlines sowie durch die Zusammenarbeit mit Alaska Airlines, JetBlue, Hawaiian Airlines, Sun Country Airlines, Southwest Airlines und WestJet erstreckt sich das Streckennetz von EVA Air auf mehr als 200 Ziele in ganz Amerika.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit fast 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

(red BS / BR)