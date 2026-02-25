Luftfahrtverband ACI zeichnet Flughafen Wien aus

Internationale Bestnote für den Flughafen Wien: Der ASQ Customer Experience Award des internationalen Flughafenverbandes Airports Council International (ACI) in der Kategorie „Best Airports at Departures: 25–40 Million Passengers/Europe“ geht in diesem Jahr an den Flughafen Wien. Grundlage für die Auszeichnung ist direktes Feedback von Reisenden aus einer weltweiten Befragung. Der ASQ Award zählt zu den wichtigsten internationalen Maßstäben für Servicequalität an Flughäfen, da ausschließlich Echtzeit-Erfahrungen von Passagieren bewertet werden. Entscheidend sind dabei Faktoren wie Orientierung im Terminal, effiziente Abläufe, Sauberkeit und das gesamte Abflugerlebnis. Die Auszeichnung bestätigt den konsequenten Weg des Flughafen Wien, der seit Jahren gezielt in Infrastruktur und Servicequalität investiert. Mit der laufenden Süderweiterung des Terminal 3 wird dieses Angebot bis 2027 noch einmal deutlich ausgebaut. Ein weiterer Beleg für diesen Anspruch ist die ACI Level-4-Akkreditierung für Kundenorientierung: Der Flughafen Wien ist derzeit der einzige Airport seiner Größenklasse in Europa, der diese international anerkannte Auszeichnung trägt.

„Diese Auszeichnung basiert direkt auf dem Feedback unserer Passagiere und ist für uns eine besonders wertvolle Bestätigung. Wir investieren seit vielen Jahren konsequent in Qualität und Service, um Reisenden ein erstklassiges Flughafenerlebnis zu bieten. Dass wir heute zu den besten Abflughäfen Europas zählen und auch bei der Pünktlichkeit an Europas Spitze liegen, zeigt die Stärke unseres Standorts. Dieser Erfolg ist eine gemeinsame Leistung unseres gesamten Teams und aller Partner am Flughafen – ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit machen den Unterschied“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Der ASQ Customer Experience Award von ACI belegt das fortlaufende Engagement des Flughafen Wien, auf die Anliegen seiner Reisenden einzugehen. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement des Airports für kontinuierliche Verbesserung und die Bereitstellung herausragender Reiseerlebnisse für alle Passagiere wider“, so Justin Erbacci, Generaldirektor ACI World.

ACI ASQ Awards: Weltweites Benchmarking für Passagierzufriedenheit

Der ASQ Award basiert auf einem globalen Benchmarking-Programm zur Messung der Passagierzufriedenheit. Im Jahr 2025 wurden rund 707.000 Reisende an mehr als 400 Flughäfen in 110 Ländern weltweit befragt. Die Erhebung erfolgt nach einem einheitlichen wissenschaftlichen Standard und ermöglicht einen direkten internationalen Vergleich. Der Flughafen Wien konnte insbesondere bei zentralen Faktoren wie effizienten Prozessen, kurzen Wegen, hoher Aufenthaltsqualität und einem serviceorientierten Umfeld überzeugen. Als einziger Flughafen seiner Größenklasse in Europa verfügt Wien zudem über eine ACI Level-4-Akkreditierung für Kundenorientierung – ein weiterer international anerkannter Qualitätsnachweis.

Flughafen Wien: Konsequente Weiterentwicklung von Servicequalität und Passagiererlebnis

Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer langfristigen Qualitätsstrategie des Wiener Airports: Passagierfeedback wird laufend analysiert und fließt direkt in konkrete Verbesserungsmaßnahmen ein. Regelmäßige Terminalbegehungen, Prozessoptimierungen und gezielte Schulungen stärken ein gemeinsames Serviceverständnis bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Partnerunternehmen am Standort. Ein zentraler Baustein ist die laufende Süderweiterung des Terminal 3. Mit einem Investitionsvolumen von rund 420 Mio. Euro entstehen bis 2027 neue Lounges, zusätzliche Shopping- und Gastronomieangebote, großzügige Aufenthaltsbereiche und moderne Sicherheitskontrollen. Ziel ist es, das Reiseerlebnis nachhaltig weiter zu verbessern und den Flughafen Wien als führenden Qualitäts-Hub in Europa zu positionieren.

Über ACI

Der Airports Council International (ACI), der globale Dachverband der Flughäfen, ist eine föderale Organisation bestehend aus ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America and the Caribbean sowie ACI North America. ACI vertritt die Interessen der Flughäfen in zentralen politischen und regulatorischen Entscheidungsprozessen und trägt damit wesentlich zu einem sicheren, zuverlässigen und effizienten internationalen Luftverkehrssystem bei. Mit Stand Januar 2026 vertritt ACI 811 Mitglieder, die weltweit mehr als 2.200 Flughäfen in über 160 Ländern betreiben.

