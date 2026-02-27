Korean Air setzt anlässlich des 50. Jubiläums ihre Boeing 787-10 nach Zürich ein

Ab dem 2. Juni wird Korean Air auf der Strecke Zürich–Seoul Incheon die Boeing 787-10 Dreamliner einsetzen und damit den Komfort und die Effizienz auf einer seiner ältesten Europastrecken verbessern. Der Einsatz markiert das 50-jährige Jubiläum der Verbindung von Korean Air nach Zürich, dem zweitältesten Ziel der Fluggesellschaft in Europa. Vom 31. März bis zum 24. Oktober 2026 werden dreimal wöchentlich Flüge angeboten.

Effizienz und Nachhaltigkeit der nächsten Generation

Die Boeing 787-10 ist das größte Modell der Dreamliner-Familie. Mit einer Spannweite von 68,3 Metern ist sie etwa fünf Meter länger als die 787-9 und bietet 15 Prozent mehr Kapazität für Passagiere und Fracht.

Dank ihrer Konstruktion aus fortschrittlichen Kohlenstoffverbundwerkstoffen verbraucht das Flugzeug über 20 Prozent weniger Treibstoff und verursacht geringere CO2-Emissionen als vergleichbare Flugzeuge. Darüber hinaus sorgen spezielle „Chevron-Düsen” an den Triebwerksgondeln für eine deutliche Geräuschreduzierung und somit für mehr Ruhe in der Kabine.

Die Boeing 787-10 von Korean Air ist mit insgesamt 325 Sitzen ausgestattet, darunter 36 Sitze in der Prestige Class und 289 Sitze in der Economy Class.

Hochwertiges Flugerlebnis

Die Boeing 787-10 ist mit den neuen Prestige Suites 2.0 ausgestattet. Diese sind mit hohen Trennwänden versehen, um den Passagieren maximale Privatsphäre zu bieten. Das Kabineninterieur ist mit eleganten Mustern gestaltet, die von Jogakbo, dem traditionellen koreanischen Patchwork, inspiriert sind, und schafft so eine raffinierte Atmosphäre. Jede Suite bietet einen Sitz, der sich in ein 180-Grad flaches Bett mit einer Länge von 198 cm verstellen lässt, einen Sitzabstand von 117 cm und einer Breite von 53 cm. Zur Unterhaltung stehen den Passagieren 24 Zoll (61 cm) große 4K-Monitore und eine nahtlose Bluetooth-Audioverbindung zur Verfügung.

Auch die Economy Class mit Sitzen in einer 3-3-3-Konfiguration wurde für mehr Komfort aufgewertet. Sie bietet einen Sitzabstand von 81 cm, eine Sitzbreite von 44 cm und eine Neigung von 120 Grad. Jeder Sitz ist mit einem 13 Zoll (33 cm) großen 4K-Monitor mit hoher Auflösung ausgestattet. Dieser ist zwei Zoll größer als bei den Vorgängermodellen. Außerdem verfügt jeder Sitz über individuelle USB-C-Anschlüsse.

Darüber hinaus wird auf der Strecke nach Zürich ein WLAN-Service verfügbar sein, der eine nahtlose Konnektivität während der gesamten Reise gewährleistet.

50 Jahre Exzellenz

„Wir sind stolz darauf, 50 Jahre Verbindung zwischen Zürich und Seoul zu feiern“, sagte der Regionalmanager für die Schweiz. „Mit der Einführung der Boeing 787-10 unterstreichen wir unser Engagement, unseren Passagieren ein Höchstmaß an Privatsphäre, Komfort und nachhaltigem Reisen zu bieten. Wir freuen uns auf weitere 50 Jahre Exzellenz auf dieser Flaggschiff-Strecke.“

Flugplan für die Boeing 787-10 Flugverbindung zwischen Zürich und Seoul Incheon

Vom 2. Juni bis 24. Oktober 2026:

Route Flugnr. Abflug Ankunft Frequenz Zürich (ZRH) → Incheon (ICN) KE918 19:30 14:10 (+1) Di, DO, SA Incheon (ICN) → Zürich (ZRH) KE917 11:05 17:25 DI, DO, SA

(red / KE)