Air Anka startet erstmals ab Bremen

Zusätzliche Verbindung zwischen Bremen und Antalya: Am Freitag, 10. Oktober 2025, hebt zum ersten Mal die Fluggesellschaft Air Anka am Flughafen Bremen ab – Ziel ist die türkische Riviera. Antalya bietet dabei nicht nur warme Temperaturen, sondern auch kurze Wege zu anderen beliebten Urlaubszielen wie Belek, Side oder Alanya. Insgesamt acht Mal bringt Air Anka Reisende aus dem Nordwesten ans Mittelmeer.

Die Verbindung ab Bremen besteht temporär noch bis zum 1. November 2025, um die hohe Nachfrage nach Flügen während der Herbstferien an die türkische Mittelmeerküste zu bedienen.

(red / BRE)