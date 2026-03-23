AUA verlängert Flugstopps in den Nahen Osten bis Oktober

Die aktuellen Flugplananpassungen im Detail:
- Aufgrund der weiterhin volatilen Situation in der Region sowie aus operationellen Gründen werden Austrian Airlines – im Gleichklang mit den anderen Airlines der Lufthansa Gruppe – zahlreiche Flüge in den Nahen Osten bis nun einschließlich 24. Oktober 2026 und damit den ganzen Sommerflugplan über aussetzen.
- Ausnahme sind für Austrian Airlines lediglich die Flüge von und nach Tel Aviv, die vorerst bis 31. Mai 2026 ausgesetzt werden.
- Die geplanten Flüge nach und von Amman werden bis vorerst inklusive 24. Oktober 2026 ausgesetzt.
- Gleiches gilt für die Flüge nach und von Erbil, auch diese sind bis vorerst inklusive 24. Oktober 2026 ausgesetzt.
- Ebenso wird es bis vorerst inklusive 24. Oktober 2026 keine Flüge nach und von Teheran geben.
(red / OS)