Ukrainische Antonov 12 flog Ersatztriebwerk für gestrandeten AUA A320 nach Gran Canaria

Diese farbenfrohe An-12 lieferte das Ersatztriebwerk für den gestrandeten AUA-Airbus nach Gran Canaria, hier eine Archivaufnahme - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Das linke Triebwerk eines seit 2. April auf Gran Canaria gestrandeten AUA A320 ist nicht mehr zu retten. Jetzt können sich die Techniker an den Austausch machen.

Gestrandet ist der AUA Airbus A320 OE-LZE seit dem 2. April 2026 auf Gran Canaria - wir berichteten. Weil das linke Triebwerk so stark beschädigt ist, dass es nicht mehr repariert werden kann, muss es vor Ort getauscht werden. Nachdem die AUA eine Ersatzturbine organisiert hatte, wurde diese gestern nach Gran Canaria geflogen.

Dafür nutzte die AUA nach Austrian Wings Informationen die Dienste der ukrainischen Frachtfluggesellschaft CAVOK Air, die seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine von der Slowakei aus operiert.

Gegen 13 Uhr hob die Antonov An-12 UR-CKM mit dem Ersatztriebwerk an Bord am 8. April vom Stefanik Airport der slowakischen Hauptstadt aus ab und erreichte Gran Canaria gegen 19:30 Uhr. 

Vor Ort werden Techniker nun das linke Triebwerk der OE-LZE austauschen, erst dann kann das Flugzeug wieder nach Wien zurückkehren.

Seit über einer Woche steht die OE-LZE mit "zerstörtem" linken Triebwerk auf Gran Canaria, Archivbild - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Text & Foto: Patrick Huber

