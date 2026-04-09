Ukrainische Antonov 12 flog Ersatztriebwerk für gestrandeten AUA A320 nach Gran Canaria

Gestrandet ist der AUA Airbus A320 OE-LZE seit dem 2. April 2026 auf Gran Canaria - wir berichteten. Weil das linke Triebwerk so stark beschädigt ist, dass es nicht mehr repariert werden kann, muss es vor Ort getauscht werden. Nachdem die AUA eine Ersatzturbine organisiert hatte, wurde diese gestern nach Gran Canaria geflogen.
Dafür nutzte die AUA nach Austrian Wings Informationen die Dienste der ukrainischen Frachtfluggesellschaft CAVOK Air, die seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine von der Slowakei aus operiert.
Gegen 13 Uhr hob die Antonov An-12 UR-CKM mit dem Ersatztriebwerk an Bord am 8. April vom Stefanik Airport der slowakischen Hauptstadt aus ab und erreichte Gran Canaria gegen 19:30 Uhr.
Vor Ort werden Techniker nun das linke Triebwerk der OE-LZE austauschen, erst dann kann das Flugzeug wieder nach Wien zurückkehren.
